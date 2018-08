Miles de personas despiden al histórico líder indio contra hegemonía brahmán

Nueva Delhi, 8 ago (EFE).- Miles de políticos de distinto signo, altos cargos gubernamentales y ciudadanos de a pie dieron hoy el último adiós en el sur de la India al histórico líder político M. Karunanidhi, miembro destacado del movimiento Dravida que puso en tela juicio la supremacía de la casta de los brahmanes.

La multitud acudió al auditorio Rajaji Hall de Chennai (antigua Madrás) para rendir tributo al cuerpo sin vida del líder del partido regionalista Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), envuelto en la bandera tricolor de la India en el interior de un féretro de cristal.

Entre fuertes medidas de seguridad, decenas de miles de sus seguidores y militantes del DMK aguardaban enormes colas para poder juntar las manos en señal de respeto ante el ataúd de su máximo líder, que seguía portando sus distintivas gafas oscuras.

Un gran número de sus seguidores iban vestidos de blanco, color de luto en la India, y rompían en sollozos y gritos de dolor ante el cadáver de Karunanidhi, según mostraron imágenes difundidas en directo en casi todas las televisiones del país.

Incluso el Parlamento indio pospuso su sesión de hoy como tributo a Karunanidhi, con muchos de sus miembros viajando a la capital del estado de Tamil Nadu para mostrar sus respetos al líder del DMK, como también hizo el primer ministro del país asiático, Narendra Modi.

El líder del DMK falleció ayer a los 94 años de edad en el hospital Kauvery de Chennai, donde permanecía ingresado desde el 28 de julio debido a un deterioro general de su salud.

El cinco veces jefe de Gobierno de Tamil Nadu será enterrado en un icónico memorial situado en el paseo costero de Marina Beach, donde ya descansan diversas personalidades políticas del estado, después de que el Tribunal Superior de Madrás lo permitiese esta misma mañana en una sesión de última hora.

El Gobierno regional del opositor All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) había dicho que no podía ser enterrado en Marina Beach por no estar en el puesto de jefe de Gobierno en el momento de su fallecimiento.

Karunanidhi era un ateo declarado y ganó peso en la arena política en los años 40 y 50 dentro del movimiento Dravida, que puso en tela de juicio la supremacía de los brahmanes, la casta más alta en la India, y por su participación en las protestas contra el hindi, un idioma hablado especialmente en el norte del país frente a otros idiomas regionales como el sureño tamil.

El líder político, quien era prácticamente objeto de culto en el estado, lideró la formación socialdemócrata DMK durante 49 años y fue nombrado jefe de Gobierno de Tamil Nadu por primera vez en 1969, un puesto que renovó por quinta y última vez en 2006.