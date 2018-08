Machín pide que Sarabia siga y lo ve como un futuro internacional

Sevilla, 8 ago (EFE).- El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, manifestó este miércoles en la previa del partido de la Liga Europa ante el Zalgiris lituano, que espera que el centrocampista Pablo Sarabia continúe en el club porque "es un jugador" cuyo "estilo le viene muy bien al sistema" que implementa e incluso cree que "será capitán" del plantel y "candidato a estar en la selección española".

Sarabia negocia en estos momentos su renovación con la entidad sevillista y maneja una oferta de la Real Sociedad, pero Machín, en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez Pizjuán tras el entrenamiento, recordó que "uno de los más destacados en la pretemporada ha sido él" porque le viene "fenomenal contar con un jugador de su calidad, capaz de jugar entre líneas y llegar al espacio".

El técnico soriano insistió en su idea de "contar con un futbolista diferente" a los que dispone para "la posición de nueve", donde desea que el Sevilla fiche a "un rematador para los momentos de dominio y que sea capaz de estar en el área generando cosas".

En este sentido, Machín alabó al belga Michy Batshuayi y al portugués André Silva, por los que negocia el club hispalense y con quien "estaría encantado con cualquiera de los dos" porque ambos "tienen prestigio y nivel para jugar en el Sevilla" y porque "se adaptarían" a lo que busca.

El preparador castellano se felicitó por la reincorporación del centrocampista francés Steven Nzonzi, de quien recordó que "es campeón del mundo. No todos los equipos tienen la posibilidad de tener un jugador magnífico como él", por lo que se mostró "encantado de que esté aquí y deseoso de poder alinearlo".

Machín quiso centrar su atención en el partido de ida de la eliminatoria previa de la Liga Europa que el jueves disputa su equipo en el Sánchez Pizjuán ante el Zalgiris de Vilna "porque estos primeros pasos puede pensarse que son fáciles" pero "son imprescindibles para tener una buena temporada".

Para Machín, el conjunto lituano "siempre busca tener buen trato de balón, sacarlo desde atrás y tienen un juego posicional aceptable", y advirtió sobre "el peligro" a algunos de sus jugadores en la delantera y en la media punta.

El entrenador del Sevilla también recordó que la Supercopa de España que disputa el domingo ante el Barcelona "es un título y la afición es inteligente, por lo que sabrá dejar de lado las dificultades" para "estar en Tánger (Marruecos)" y ofrecer con su presencia "un valor añadido al equipo".

"No me siento con la autoridad de pedirle nada, como recién llegado, pero me encantaría tenerlos allí porque lo que hacemos es por ellos, jugamos para ellos", subrayó.