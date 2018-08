La Liga critica a ministro por decir que los italianos también emigraron

Roma, 8 ago (EFE).- El partido ultraderechista italiano Liga, en el Gobierno del país, criticó hoy las palabras "irrespetuosas" del ministro de Exteriores, Enzo Moavero Milanesi, quien ha recordado que los italianos también emigraron en el pasado.

El ministro acudió hoy a Bélgica para conmemorar el aniversario del incendio en una mina de carbón de Marcinelle en 1956, en el que fallecieron 262 trabajadores, entre ellos 136 italianos.

"No olvidemos que Marcinelle también es una tragedia de la inmigración, sobre todo ahora que muchos llegan a Europa. No subestimamos la dificultad de gestionar una fenómeno así, pero no olvidemos que nuestros padres y abuelos eran inmigrantes", señaló en declaraciones recogidas por los medios italianos.

Sus palabras fueron acogidas con críticas en Italia por la Liga, uno de los partidos que componen el Gobierno del país, junto al Movimiento Cinco Estrellas, ambos contrarios a la llegada de inmigrantes irregulares al país.

"Comparar a los italianos que emigraron en el mundo, a los que nadie regalaba nada ni pagaba comidas o cenas en hoteles, con los clandestinos de hoy es irrespetuoso con la verdad, la historia y el sentido común", defendieron los portavoces de la Liga en el Senado y la Cámara de Diputados, Massimiliano Romeo y Riccardo Molinari, respectivamente.

La postura de Moavero Milanesi, que no pertenece a ninguna de las formaciones del Ejecutivo, contrasta con la de la Liga, liderada por el ministro de Interior, Matteo Salvini, artífice de una dura política contra la inmigración irregular.