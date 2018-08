Hortelano: "Las medallas dependen también de los demás"

Berlín, 7 abr (EFE).- El velocista español Bruno Hortelano declaró, tras clasificarse a la final de los 200 metros en los Europeos de Atletismo de Berlín como primero de su serie, dijo que su objetivo es hacer mañana la mejor carrera posible y que las medallas "dependen también de los demás".

"Mi objetivo es hacer la mejor carrera que yo pueda ejecutar. Las medallas dependen también de los demás", dijo Hortelano tras su serie.

Hortelano dijo también que el primer objetivo se ha cumplido que era estar en la final y ahora viene la regeneración para estar lo mejor posible este jueves.

"El primer objetivo está cumplido, que era estar en la final. Ahora hay que recuperarse con hielo, el masaje, la cena y todo lo que haga falta para estar bien en el gran día", dijo.

Hortelano se mostró satisfecho con la carrera que hizo este miércoles en la que pudo regular un poco la velocidad al final de la recta para no desgastarse mucho. "He hecho la curva que yo quería y en la recta pude al final regular un poco la velocidad, lo que viene bien para no desgastarme mucho para mañana", precisó.

Con respecto a cómo afrontar la carrera de este jueves dijo que no quería cambiar nada con respecto a lo que ha venido haciendo.

"No quiero cambiar nada, no creo que haya que hacer nada nuevo. Voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo", dijo.