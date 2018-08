Georgia recuerda el décimo aniversario de la guerra con Rusia

Tiflis, 8 ago (EFE).- Georgia recuerda hoy el décimo aniversario del inicio de "la guerra de los cinco días" con Rusia, que costó la vida a 640 georgianos y consumó la escisión de las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, reconocidas desde entonces por Moscú como Estados independientes.

"El 20 % del territorio de Georgia está ocupado por Rusia" y "Rusia es un ocupante": estos mensajes luminosos se proyectaron la pasada madrugada sobre la fachada de los edificios de la céntrica avenida Rustaveli de Tiflis, la principal arteria de la capital de este país.

Aunque las relaciones entre Georgia y Rusia ya no son tan malas como en los primeros años que siguieron al conflicto, Tiflis no renuncia a Osetia del Sur y Abjasia y denuncia siempre que ambos territorios han sido ocupados por Moscú.

"Desde el comienzo mismo de la restauración de la independencia de Georgia, a comienzos de los pasados años noventa, Rusia intenta castigarnos. Ya entonces alentó los conflictos en Abjasia y Osetia del Sur, y en 2008 Rusia volvió a atacar a traición", declaró hoy el presidente georgiano, Gueorgui Margvelashvili.

Lo hizo en el memorial del cementerio de Mujatgverdí, en las afueras de Tiflis, en un acto de homenaje a los caídos en la guerra de la que Georgia salió derrotada tras intentar recuperar por la fuerza Osetia del Sur, una región que se escindió de facto en 1989, dos años antes de la desintegración de la Unión Soviética.

El 8 de agosto de 2008 las tropas georgianas entraron en la pequeña Osetia del Sur, con apenas 30.000 habitantes, con el objetivo de restablecer el control sobre la rebelde región y con el argumento de que había que actuar con inmediatez porque Moscú se estaba preparando para ocupar militarmente el territorio.

Rusia respondió con ataques aéreos contra objetivos militares georgianos en territorio del país caucasiano y desplegó sus tropas en Osetia del Sur, en una operación que el Kremlin denominó como "imposición de la paz" y que enseguida expulsó a los georgianos de la región.

No contentas con el resultado, las fuerzas rusas penetraron en territorio de Georgia tanto desde Osetia del Sur como desde la también secesionista Abjasia, y llegaron con sus tanques hasta la ciudad de Gori, a sólo 75 kilómetros de Tiflis, antes de retirarse por completo de la antigua república soviética.

"Nuestras tropas llegaron enseguida a las inmediaciones de Tiflis. Entonces se acabaron las acciones de combate", recordó en una entrevista publicada hoy por el diario ruso "Kommersant" el entonces viceprimer ministro de Rusia, Serguéi Ivanov.

El ahora asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que Rusia no tenía intención de llegar más lejos, porque su objetivo "era asestar a las fuerzas armadas de Georgia un golpe tal que no se les volviera a ocurrir repetir la aventura".

Tras la guerra, Rusia reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, y Georgia respondió con la ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú y el abandono de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes.

Al mismo tiempo, el ingreso en la OTAN se convirtió desde entonces en un objetivo estratégico para Georgia, pese a las reiteradas advertencias de Moscú al respecto, la última de las cuales se produjo hace tan sólo dos días.

La entrada de Georgia en la Alianza Atlántica "puede provocar un conflicto terrible", dijo el pasado domingo el primer ministro de Rusia, Dmitri Medvédev.

Con todo, las relaciones entre Rusia y Georgia han mejorado desde que el expresidente georgiano Mijaíl Saakashvili, el hombre que, según Moscú, empezó la guerra en agosto de 2008, perdió el poder a favor del partido Sueño Georgiano, que gobierna el país desde 2012.

Algunos productos georgianos, como el vino y el agua mineral, muy populares entre los rusos, vuelven a venderse en Rusia, mientras que el turismo ruso a Georgia (1,3 millones de visitantes en 2017) no deja de crecer.

Según Ivanov, incluso se han restablecido algunos contactos directos entre los Gobiernos de los dos países, aunque no se hacen públicos.

"Existen ciertos contactos, pero no se publicitan. Muchos en Georgia entienden que no se puede cambiar la geografía. Tenemos fronteras con Georgia. Somos vecinos y tenemos muchos vínculos históricos, culturales, y por tanto habrá contactos", afirmó el ex viceprimer ministro y antiguo titular de Defensa ruso.

Georgia también admite que su objetivo es mejorar las relaciones con Moscú en la medida de lo posible, pero para Tiflis el restablecimiento de las relaciones diplomáticas pasa por recuperar la soberanía sobre Abjasia y Osetia del Sur.