Costa descarta que el incendio del Algarve sea extinguido en próximas horas

Lisboa, 8 ago (EFE).- El primer ministro de Portugal, António Costa, descartó hoy que el incendio desatado el pasado viernes en la sureña región del Algarve vaya a ser extinguido en las "próximas horas", y auguró que serán necesarios "días" para controlarlo.

"No será apagado en las próximas horas", dijo Costa en una rueda de prensa sobre la evolución del fuego, que afecta especialmente al término municipal de Monchique.

Las características de la zona, muy montañosa y con una densa floresta, así como las condiciones climáticas, que conjugan altas temperaturas y escasa humedad, complican las labores de extinción de tal manera que el control de las llamas puede demorarse "varios días", auguró.

"Las ventanas de oportunidad de combate efectivo son muy limitadas. El trabajo de contención es el que esta haciéndose, y es el único que se puede hacer ahora", comentó el primer ministro.

Teniendo en cuenta la dimensión del incendio, que ya ha arrasado cerca de 20.000 hectáreas y ha afectado a localidades vecinas como Silves y Portimão, dijo Costa, "son necesarios muchos días de trabajo para que pueda ser totalmente extinto".

Con respecto a la jornada de hoy, indicó que las próximas horas se presentan como "especialmente adversas", con temperaturas que rondarán los 35 grados y vientos que pueden impulsar el fuego, según la previsión del Instituto Portugués de Mar y Atmósfera.

Con todo, Costa envió un mensaje de tranquilidad y subrayó que desde la semana pasada se han registrado más de 500 deflagraciones en Portugal, de las cuales 26 derivaron en incendios controlados rápidamente.

Por tanto, concluyó, el fuego de Monchique "fue la excepción que confirmo la regla del éxito de la operación" de prevención y vigilancia puesta en marcha en el país para evitar tragedias como las del año pasado, cuando murieron más de 100 personas en incendios desatados en junio y octubre.

No obstante, el primer ministro instó a los portugueses a no bajar la guardia, porque el verano ha "comenzado de forma tardía" y no se puede determinar "cuánto durará o si tendremos nuevas situaciones" de clima extremo, como la ola de calor que la semana pasada llevó a los termómetros lusos a marcar hasta 45 grados.

En el incendio de Monchique trabajan actualmente más de 1.400 bomberos, apoyados por 450 vehículos de extinción terrestre y catorce medios aéreos.