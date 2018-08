La CNMV alerta de "chiringuitos" de Reino Unido, Italia, Bélgica y Luxemburgo

Madrid, 8 ago (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado hoy las advertencias recibidas de las autoridades supervisoras del Reino Unido, Italia, Bélgica y Luxemburgo sobre quince entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

En un comunicado, la CNMV se hace eco del aviso del supervisor británico sobre las compañías Classic Brand Europe (Clon); Fair Oaks Crypto (Clon); Hero Wave International (Clon); Loans Hub (Clon); Presto Management (Clon); Stubblefield Advisors LLC y Chimera Investment Corporation (Clon).

También ha alertado sobre Callpoint LTD (que opera como Utrade); BCG Wealth Group y VBM Capital Partners (Clon), así como sus respectivas páginas web.

La CNMV traslada también la alerta del regulador de Italia sobre Capital FXG LTD, que también opera como Nordi Pearl LTD; TradeBNP y Bauman LTD, y el aviso del supervisor de Bélgica sobre FSMA Credilan Benelux, así como el de Luxemburgo sobre CSSF Cryptofinance.