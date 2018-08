Ni albóndigas ni cuero, pero mucho color en un Ikea reinventado para la India

Nueva Delhi, 8 ago (EFE).- El gigante sueco del mueble Ikea, que mañana abre las puertas de su primera tienda en la India, ha tenido que reinventarse para adaptarse a un país vegetariano y donde las vacas son sagradas, dejando atrás sus tradicionales albóndigas y productos de cuero y optando por un mundo lleno de color.

Durante los últimos cuatro años el equipo de Ikea visitó cerca de un millar de hogares en Delhi, Bangalore (sur), Bombay (oeste) y Hyderabad (sur) para "entender" el mercado y ofrecer los productos más acertados en la tienda que abrirá el jueves en esa última ciudad, con una inversión de algo más de 100 millones de euros.

Los indios aman el colorido, los brillos, los estampados recargados y los elementos rococó.

Por ello, Ikea ha diseñado para el país asiático productos con estampados indios y escandinavos, y ha agregado una nota de color a un abanico de productos de otro modo predominantemente blancos y de colores sólidos, explicó a Efe el director de ventas de Ikea para la India, Christian Kampe.

En cuanto a los materiales, la multinacional ha dejado de lado los productos de origen animal, sustituyendo las plumas, el plumón y el cuero por alternativas "sintéticas", en línea con el vegetarianismo y respeto por los animales característicos del país.

"La vaca es un tema muy sensible y decidimos que de acuerdo con esto no lanzaremos en la India una gama que sea sensible para parte de la gente y tomamos la decisión de no vender productos de cuero", dijo el director de ventas.

"Adoptamos la posición de no querer dañar animales y particularmente centrándonos en las vacas", manifestó sobre este animal sagrado para el hinduismo y cuya carne no se puede consumir en buena parte del país.

Kampe cree que esta es una oportunidad "fantástica" para encontrar alternativas a los productos de origen animal con materiales que tengan prácticamente el mismo aspecto pero que cuenten con "un precio incluso mejor".

Así las cosas, en el menú de los restaurantes de Ikea tampoco estarán disponibles sus tradicionales albóndigas de ternera, que serán sustituidas por opciones vegetarianas y de pollo.

Además de sus tendencias vegetarianas y completo rechazo a comer carne de vaca, los indios tienen otras particularidades culinarias, como, por ejemplo, comer con las manos.

Por ello, los sets de cubertería, que generalmente en las tiendas del gigante sueco incluyen tenedores, cucharas y cuchillos, sólo tendrán los dos primeros objetos. Los cuchillos se venderán sólo por separado.

Las peculiaridades indias tendrán su huella incluso en la forma en que Ikea presentará su colección en sus tiendas, tras descubrir durante las visitas a hogares cómo "muchas" actividades tienen lugar en el salón y en las habitaciones.

En las muy frecuentes familias extendidas indias, el dormitorio es el único lugar que da privacidad a una pareja recién casada y se convierte en una suerte de habitación para todo, desde para ver la televisión hasta para jugar con los niños.

"La habitación no se utiliza sólo para dormir", dijo Kampe, quien adelantó que presentarán sus habitaciones como espacios para las actividades de los niños y las camas como una "solución multifuncional".

Otra de las insignias de Ikea, el montaje de los productos por parte de los clientes, tampoco tendrá su lugar en la India, donde el concepto es todavía muy nuevo y la clase media alta está acostumbrada a tener empleados del hogar que hacen todo por ellos.

La multinacional colaborará por el ensamblaje con la plataforma en línea de servicios a domicilio UrbanClap, que ofrece desde peluqueros hasta electricistas en la comodidad del hogar.

"Ikea contribuirá al entrenamiento de carpinteros en la plataforma de UrbanClap, formándolos para convertirse en ensambladores profesionales de Ikea", anunció la empresa india en su cuenta de Twitter.

Con estas especificaciones, sólo cerca de 5.000 de los 7.500 artículos que estarán a la venta en la India serán parte de la gama global y unos 2.000 artículos estarán "adaptados" al país asiático, "una gama Ikea también desarrollada por Ikea en Suecia y escogida particularmente para el mercado indio".

"Y luego tenemos aproximadamente entre 400 y 500 productos que sólo se venden en la India, (...) basados en buenos materiales que son relevantes y están disponibles en la India", concluyó el director de ventas.