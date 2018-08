Alarza: "Vengo a por las medallas, así que ¿por qué no luchar por el oro?"

Madrid, 8 ago (EFE).- Con el gallego Javi Gómez Noya -único quíntuple campeón del mundo de la historia- centrado en la larga distancia; y el mallorquín Mario Mola ausente, reservándose con miras a capturar un tercer título mundial; el talaverano Fernando Alarza se presenta como la principal baza española en el Europeo de triatlón de Glasgow (Reino Unido) del próximo viernes.

En una entrevista telefónica con EFE desde la citada localidad escocesa, Alarza, bronce mundial hace dos años y que -a pesar de la lesión que lo mantuvo dos meses sin competir- es quinto en el actual campeonato del mundo, explica cómo afronta el Europeo, en el que partirá entre los favoritos a la victoria.

Pregunta: Tras dos meses parado fue decimoquinto en la prueba del Mundial de Hamburgo (Alemania) y cuarto en Edmonton (Canadá, ambas el me pasado) ¿Ya está donde quería? ¿Está recuperado del todo?

Respuesta: Sí. Al fin, tras la lesión, volvemos a estar donde nos gusta, donde creemos que es nuestro sitio. Hicimos muy buen trabajo desde Hamburgo a Edmonton, un poco con el pie levantado, porque es un tipo de lesión (una pequeña rotura del tendón de aquiles derecho) en la que es fácil dar pasos atrás. Pero creo que hicimos las cosas muy bien. Y en Edmonton salió una carrera muy buena. Es verdad que en un circuito duro, algo que me beneficia mucho. Pero poder volver a rendir en la carrera a pie como lo estaba haciendo a principio de año, después de una lesión tan dura, es algo muy positivo.

P: Llega como favorito ¿Se ve ganando? ¿O luchando por el podio?

R: Sí, llego como uno de los favoritos. Pero también es verdad que otras carreras a las que llegué con esa condición no me salieron nada bien. Así que prefiero que ese rol lo lleven otros. Pero puede que sea uno de los favoritos, tanto al podio como a la victoria. Y por eso intentaré llevar el control de la carrera en todo momento.

Por supuesto que aquí vengo a por las medallas. Todo lo que sea estar fuera de (los puestos de) las medallas no me dejaría contento. Luego, hay que ver como discurre la carrera. Y dentro de esa lucha por las medallas, ¿por qué no luchar por el oro?

P: ¿Qué hizo después de Edmonton y antes de viajar a Glasgow?

R: Una vez recuperado de la lesión, he podido meter semanas importantes, de más de cien kilómetros, a pie, algo que me da más confianza, el hecho de poder correr a mi máximo nivel. Llegó con más entrenamiento y ritmo que a Edmonton. Además, este campeonato de Europa, que es en distancia olímpica, creo que me beneficia; porque, al final, no llevo tantos kilómetros. En la olímpica no se va tan deprisa como en sprint. Y eso es algo que me beneficia un poco más.

P: ¿Quiénes serán sus principales rivales?

R: Hay varios. Sobre todo está la incertidumbre de ver cómo está (el inglés) Alistair (Brownlee, único doble campeón olímpico de la historia), después de estar tanto tiempo sin competir en distancia olímpica. También hay que contar con todo el equipo inglés. Y por supuesto, con todo el equipo español. Y con (Joao) Silva, el portugués, que el año pasado ya hizo una buena carrera.

Luego, en estos campeonatos, sale gente un poco de la nada, que te hace las cosas muy difícil. Pero creo que España estará ahí. Como Gran Bretaña. Y Francia, que, sobre todo con Pierre Le Corre, creo que va a ser un equipo bastante potente. Que nos dará guerra.

P: ¿Cómo es el circuito de Glasgow?

R: La natación parece que será con neopreno, pero eso es algo que hasta justo antes de la carrera no sabremos. Si es con neopreno me beneficiará algo más. Al salir con dorsal bajo podré elegir sitio en el pontón. Y creo que, al final, los mejores nos colocaremos juntos; y ahí creo que es donde se hará la punta de flecha nadando.

En bici será duro, un circuito 'pestoso', de sube y baja, que es algo que me viene bien, como en Edmonton, hace dos semanas.

Luego, la carrera a pie también será dura. Y eso convertirá, espero, esta prueba, en una en la que ganará el más consistente ese día. Y el que "reviente" más tarde.

P: ¿Le gusta, entonces? ¿Cree que el circuito le viene bien?

R: Sí. Ese tipo de carreras me suele venir muy bien. Creo que esta carrera está muy hecha a mis condiciones.

P: ¿Tiene previsto hacer el relevo (mixto) del sábado, también?

R: La gente que salga en el relevo, se decidirá, como siempre, después de las carreras, tanto masculina como femenina. Pero yo siempre estoy dispuesto. Es una prueba que me gusta. Y creo que en el Europeo tendremos un equipo competitivo. Me gustaría hacerlo, pero dependerá de la carrera individual.

P: ¿Cómo ve al resto del equipo español?

R: Creo que el equipo es muy potente. Sobre todo en hombres solemos meter a todos entre los diez primeros. Y eso es porque somos una selección muy potente. En chicas, tanto Sara (Pérez) como Anna (Godoy, ambas barcelonesas) son las mejor posicionadas en el ránking olímpico; y luego esta (la gallega de origen argentino) Camila (Alonso), que también es capaz de cualquier cosa.

P: Hay muchos campeonatos europeos, a la vez, en Glasgow. ¿Da tiempo para ver otros deportes, o uno se centra sólo en lo suyo?

R: La verdad es que nos da tiempo a ver poco del resto de los deportes, porque, además, la sede del triatlón está un poco apartada del resto de la ciudad; compartimos sede con el remo, pero antes de una carrera no vas a pegarte caminatas o traslados. Puede que vemos algo por la tele. Pero venimos a competir. Y nos centramos en ello.

P: ¿Qué plan tiene, después de Glasgow?

R: Iré a Montreal (Canadá), a siguiente prueba del Mundial. Luego a Gold Coast (Australia), a la Final. Son pruebas que decidirán mi posición final en el Mundial; a las que hay que ir al cien por cien.

P: Por cierto, ¿está haciendo algún cursillo de cambiar pañales?

R: La verdad que aún no (ríe). Pero sí que ya tengo muy en mente que dentro de unos meses voy a ser padre. Eso te da un plus mental, para entrenar y competir. Es positivo. Pero no, cursos de poner pañales no he hecho, y soy consciente de que me va a tocar poner unos cuantos. Pero al final sé que acabaré haciéndolo bien.