Sergio Fernández: "Había olvidado lo que era esperar la nota de un examen"

Berlín, 7 ago (EFE).- El vallista navarro Sergio Martínez, tras clasificarse a la final de los 400 metros con vallas en los europeos de Berlín, dijo que hacía tiempo que no vivía lo que era esperar la nota de un examen, pues tuvo que esperar los resultados de la última semifinal para saber que había superado el trance.

"No me acordaba lo que era esperar la nota de un examen", dijo Fernández a un corrillo de periodistas en la zona mixta.

Fernández, actualmente subcampeón de Europa, quedó cuarto en su serie con lo que necesitaba que el tercer atleta de la última semifinal no tuviera mejor tiempo que el suyo.

"Ahora he sido cuarto en la serie, octavo en la general y tengo una oportunidad más en la que hay que darlo todo para rascar lo que sea y buscar las medallas", agregó.

Fernández se refirió también a dos problemas técnicos que tuvo en la octava y en la última valla que lo hicieron perder velocidad en el momento definitivo.

"Iba bien en carrera y en los últimos metros llegue a pensar que podía ganar, pero no he ajustado bien la octava valla, he volado mucho y he perdido tiempo. En la novena me fue bien y la última, la décima, la he tocado un poco con el pie y al ir justo de fuerzas me he desequilibrado y he perdido bastante velocidad. Ahí ha estado la diferencia entre entrar con la Q grande o con la Q pequeña", dijo.

"Ahora hay que pensar en la final, darle vueltas en la cabeza sobre como puede ser la estrategia de la carrera que seguramente será muy distinta a la de hoy", explicó.

"La final será otro rollo; sé que todos saldrán a tope y yo tengo que pensar cómo voy a plantear la carrera. A ver qué calle nos toca porque hay diferencias si toca la 1, la 2, la 8... El león está aquí", dijo en Teledeporte.

Fernández dijo que está satisfecho por lo que había conseguido tras un año difícil en cuanto a las lesiones y señaló que el europeo había sido una motivación adicional aunque había llegado al trance con pocos entrenamientos.

"Ha sido una temporada difícil y complicada, con muchas adversidades, muchos quebraderos de cabeza y malos momentos. Pero aquí está la recompensa a seguir, a insistir y a hacerse fuerte en los malos momentos", señaló.