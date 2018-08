Santana: "Me convenía ir a Zaragoza, pero no descarto volver al Gran Canaria"

Las Palmas de Gran Canaria, 7 ago (EFE).- El base grancanario Fabio Santana, que regresa a la Liga Endesa de la mano de Tecnyconta Zaragoza, ha manifestado a Efe que la oferta del conjunto maño era la que más le convenía, aunque no ha descartado volver un día al Herbalife Gran Canaria, que también se interesó por él.

El jugador isleño dice haber trabajado mucho tras sufrir una grave lesión en su rodilla derecha a finales de 2014, cuando con 22 años jugaba en el Gran Canaria de Aíto García Reneses.

"Aquello ya está olvidado. He seguido luchando, y ahora me llega esta nueva oportunidad en la Liga Endesa, categoría a la que no me había planteado regresar. A mí me encanta el baloncesto y solo tenía en mente divertirme y seguir haciéndolo lo mejor posible", ha dicho.

Tras salir del Gran Canaria, Fabio ha continuado su carrera en el Araberri de Vitoria, en LEB Plata, y en el Oviedo, en LEB Oro.

"A través de las redes sociales me enteré del interés de Zaragoza y Gran Canaria por ficharme. Porfi Fisac (entrenador de Tecnyconta), que ya me conocía de la Liga LEB Oro, y Pep Cargol (director técnico) querían contar conmigo, y estoy muy contento de ir a Zaragoza", ha indicado.

Santana analizó las dos propuestas recibidas, y finalmente decidió irse al conjunto maño.

"Creo que era la opción que más me convenía, ya que Zaragoza mostró mucho más interés y me envió la propuesta en el momento para que teóricamente fuese el segundo base (competirá con el alemán Heiko Schaffartzik y con el joven Carlos Alocén), aunque jugará quien más se lo merezca", ha manifestado.

El base grancanario, que se declara admirador del barcelonista Kevin Pangos, espera aportarle a su nuevo conjunto "mucha energía".

"Puedo realizar una defensa dura e intensa sobre cualquier jugador, y también intento controlar los partidos y buscar siempre las mejores opciones. Asimismo, puedo meter mis puntos cuando entro a canasta y en lanzamientos de tres", ha revelado.

Fabio Santana, que ha reconocido que conoce a muy pocos compañeros de su nuevo equipo, aunque piensa que la plantilla podrá dar guerra, compatibiliza su carrera deportiva con los estudios de Sociología.

"Curso la carrera a distancia y ya tengo dos de los cuatro años. En ese sentido, le he hecho caso a mi madre, que siempre me recuerda que estudiar es importante. Además, he comprobado que en el baloncesto pueden ocurrir miles de cosas", ha comentado.