Samuel García: "Es posible que me haya dormido un poco"

Berlín, 7 ago (EFE).- El canario Samuel García, clasificado por tiempos para las semifinales de 400 metros de los campeonatos de Europa, reconoció que tal vez se durmió un poco en los últimos metros y aseguró que tendrá que "espabilar" mañana si quiere estar en la final.

"He tenido muy buenas sensaciones aunque es posible que me haya dormido un poco, y es culpa mía. No esperaba esto, lo tenía que haber planteado mejor. Tras ver la primera serie pensaba que se correría mucho pero no tanto", comentó García.

Al analizar la carrera, explicó: "La curva la he hecho bien, pero me faltó un poquito de continuidad. La gente ha corrido mucho, no es que yo haya hecho una mala carrera".

"Ahora, a pelear por la final y mejorar el séptimo puesto de Zúrich, y si no paso, pensar en el relevo, en el que hay también muchas ilusiones. No sé en qué me he equivocado, pero tendré que espabilar si quiero estar en la final", advirtió.

Samuel García era el único de los tres españoles del 400 que tuvo que correr la primera ronda de los campeonatos de Europa, a diferencia de Óscar Husillos y Lucas Búa, que estaban exentos por figurar entre los doce primeros del ránking europeo del año.

Las semifinales masculinas de 400 se disputarán este miércoles a partir de las 19.30 horas.