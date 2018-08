May se reúne con Sturgeon para abordar el "brexit" y anunciar inversiones

Edimburgo , 7 ago .- La primera ministra británica, Theresa May, se reúne hoy en Edimburgo con la jefa del Gobierno escocés, Nicola Sturgeon, para abordar el "brexit" ante la incertidumbre de si habrá o no acuerdo con la Unión Europea (UE) y anunciar un paquete de inversiones para crear empleos en la región.

Antes del encuentro, May dijo que la salida del bloque comunitario traerá un "futuro más próspero" para todo el Reino Unido que conllevará la creación de mejores empleos.

"Al aprovechar al máximo los activos de nuestro país y el talento de toda nuestra gente, podemos construir un futuro más próspero para todo el Reino Unido", afirmó.

La líder conservadora destacó que su Ejecutivo está trabajando en asociación con las empresas, el mundo académico y las administraciones regionales "para crear mejores empleos y difundir la prosperidad económica por todo el país".

Como parte de esta colaboración, May anunciará un acuerdo por valor de 1.200 millones de libras (1.340 millones de euros) destinados a impulsar la actividad económica, la investigación en tecnología espacial y alimentaria y la cultura en Edimburgo y el sureste de Escocia, según los medios.

Además, confirmará que dos de los seis nuevos centros de investigación científica se construirán en esta región.

Las inversiones, que ambas dirigentes firmarán durante su encuentro de hoy en Buter House, la residencia oficial de la ministra principal escocesa, impulsará la investigación en las tres universidades de Edimburgo, mejorará la vivienda y el transporte y permitirá construir una nueva sala de conciertos.

Sturgeon, por su parte, urgió a May a explicar su "plan B" sobre el "brexit" en caso de que las negociaciones con los socios de la UE no permitan cerrar un acuerdo antes de la salida del bloque común, prevista para el 29 de marzo del año que viene.

En declaraciones previas a la reunión, la líder nacionalista dijo que el Gobierno de May debe negociar un acuerdo de retirada que permita una transición ordenada y hacer pública una declaración detallada sobre la futura relación entre el Reino Unido y la UE con el objetivo de evitar un "'brexit' a ciegas".

"Dada esta falta de claridad y las preocupaciones reales de no llegar a un acuerdo, es hora de que la primera ministra nos diga cuál es su plan B. No podemos salir sin ningún acuerdo y no podemos tener un 'brexit' a ciegas", sostuvo.

Sturgeon señaló que May "prometió" publicar "una declaración detallada sobre la futura relación con la UE junto con el acuerdo de retirada", por lo que pidió que esa promesa "se mantenga".

Londres y Bruselas continúan las negociaciones pero afrontan dificultades, especialmente por el problema que plantea la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, pues la pretensión es que siga siendo invisible.