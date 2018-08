PSOE presentará una moción de censura, que necesita a Cs para salir adelante

Valladolid, 7 ago (EFE).- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, ha considerado insuficientes las explicaciones ofrecidas por el alcalde de León, Antonio Silván (PP), sobre sus conversaciones con José Luis Ulibarri -en prisión por el caso Enredadera- y ha confirmado que presentará una moción de censura.

Para que esta moción de censura salga adelante es necesario el respaldo de Ciudadanos, cuya portavoz Gemma Villarroel, no ha aclarado, de momento, la postura de su grupo en este sentido y ha dicho que el alcalde "no puede vender" conversaciones de este tipo con empresarios "como normales", al tiempo que ha opinado que el regidor "ha escurrido el bulto" y no ha respondido a ninguna de las preguntas.

Además, después de que el portavoz socialista anunciara la moción de censura, Villarroel le he contestado que ha sido Ciudadanos los más "contundente" pidiendo la dimisión del concejal López Benito, investigado en este caso y que renunció al cargo, pero no entregó el acta.