Nano: "espero subir a Primera División y quedarme en el CD Tenerife"

Santa Cruz de Tenerife, 7 ago (EFE).- El nuevo delantero del CD Tenerife, Alexander Mesa, Nano, ha asegurado hoy que espera subir a Primera División este año y que el conjunto blanquiazul tenga que ejecutar la opción de compra obligatoria en caso de ascenso, que se estipuló en el acuerdo de cesión con la SD Éibar.

Durante su rueda de prensa de presentación, el atacante ha destacado que está "muy contento de volver", sobre lo que ha dicho que necesitaba regresar para recuperar la "ilusión".

"Espero que sea por muchos años", ha destacado.

Nano ha recalcado que su "idea era clara", ya que quería volver "a pesar de tener otras propuestas".

"Había perdido la ilusión, ahora siento felicidad en la vuelta a casa, todo va a ir bien", ha reconocido el jugador.

El delantero ha comentado que, aunque la SD Éibar "estaba haciendo las cosas bien", él no "estaba con ganas" y "no era feliz" en el cuadro vasco.

"Llevo dos entrenamientos y solo siento felicidad. Me hacía falta algo así. Etxeberria me da buenos consejos, espero aplicarlos bien", ha recalcado.

"Siempre he sido humilde. Hay muchos jugadores en la plantilla y tendré que buscarme un puesto. No me siento titular", ha insistido el delantero.

Nano ha recalcado que siempre se ha "dejado todo" por el CD Tenerife y lo dará "todo por esta camiseta", al tiempo que ha recalcado que ve al equipo "muy bien".

"Va a ser una Segunda muy complicada, pero veo al equipo bien, trabajando con humildad", ha insistido.