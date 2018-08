Nacho Vidal: Osasuna es un paso adelante en mi carrera y espero crecer mucho

Pamplona, 7 ago (EFE).- Nacho Vidal, presentado este martes como nuevo jugador de Osasuna para las cuatro próximas temporadas, declaró que el equipo pamplonés "es un paso adelante" en su carrera, donde espera "crecer mucho" tras formarse en el Valencia.

"No me costó salir (del Valencia), cambié el chip y para mí Osasuna es un paso adelante en mi carrera, donde puedo crecer mucho", manifestó Nacho Vidal en rueda de prensa tras el entrenamiento en Tajonar.

El lateral alicantino señaló que con 23 años es prioritario disponer de minutos: "He estado un año compitiendo en un equipo de máxima categoría, pero no he tenido la suerte de disputar los minutos que me hubieran gustado", indicó.

Nacho Vidal subrayó que llega a Osasuna con una "ambición enorme" de "crecer y ser un jugador importante" para el club navarro, aunque con la humildad "de no parar de aprender".

La condición de Osasuna como "club histórico" y un contrato de cuatro años fueron determinantes para aceptar la oferta de la entidad rojilla, según comentó Nacho Vidal.

"Tenía otras ofertas, pero Osasuna es un club histórico. Lo he visto jugar en Primera y un jugador siempre tiene el sueño de jugar en un club histórico como Osasuna. Por ahí tomé la decisión y desde el primer momento que llegué me di cuenta de que era la decisión correcta y estoy muy ilusionado", explicó.

El futbolista alicantino, que lleva varias semanas ejercitándose en Tajonar pero no ha sido presentado hasta este martes, se mostró "muy agradecido" a Osasuna por apostar por él para cuatro años y destacó el "gran compromiso" entre ambas partes.

"Soy un jugador aplicado que lo va a dar todo por este escudo. Escucharé para seguir aprendiendo. Me voy a dejar la piel por el escudo cada día y cada fin de semana", afirmó.

Sobre las metas del equipo esta temporada, dijo que "no hay que marcarse un objetivo ya" y, aunque ve un equipo "muy competitivo que puede hacer grandes cosas", abogó por ir "poco a poco".

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, comentó que Nacho Vidal es un "patrimonio" del club al fichar por cuatro años y añadió que espera que "crezca a nivel personal y deportivo".

Braulio dijo sobre el mercado de fichajes que "quizá" haya una incorporación más, mientras que probablemente esta semana, tras los dos últimos partidos de pretemporada, analizará la plantilla con el entrenador, Jagoba Arrasate, para determinar el futuro de algunos canteranos.