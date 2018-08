Julia Takacs: "Mantuve mi ritmo y al final encontré la medalla"

Berlín, 7 ago (EFE).- La marchista Julia Takacs, primera medallista española en los Campeonatos Europeos de Atletismo de Berlín al ganar el bronce en los 50 kilómetros, dijo que durante la carrera se había limitado mantener su ritmo, esperando que quienes iban por delante de ella "pincharan".

"Iba poco a poco, manteniendo mi ritmo, esperando que las que iban por delante de mí pincharan", dijo Takacs a EFE poco después de cruzar la meta.

Takas dijo que sabía que la ganadora de la competición, la portuguesa Ines Henriques, era "inalcanzable" pero que "a las dos ucranianas, que empezaron muy fuerte" podía llegarles.

"A la que iba a tercera creo que la alcancé en el kilómetro 34", dijo Takacs, cuyo objetivo era estar en el podio.

La competición con temperaturas altas, por encima de los 30 grados, afectó a algunos atletas, pero Takacs aseguró que gracias a haber entrenador en condiciones similares a ella no le había pasado factura.

"El calor afecta, pero yo he entrenado cerca de Girona en condiciones similares y eso me ha ayudado. He visto que algunos se han desmayado", dijo.

Takacs, nacida en Hungría en 1989, tiene la nacionalidad española desde 2008.