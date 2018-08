Dolors Montserrat avisa que PP pedirá responsabilidades si Rey es abucheado

Barcelona, 7 ago (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha afirmado hoy que su partido "pedirá responsabilidades" si el Gobierno no evita que el Rey sea abucheado durante su visita a Cataluña el día 17 en el acto de aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Dolors Montserrat ha admitido, en declaraciones a RAC1, que "es probable" que se abuchee al Rey el día 17 en Cataluña, pero espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "esté a la altura" y lo evite puesto que, en caso contrario, "tendremos que pedir responsabilidades".

Ha destacado, en cualquier caso, que "el PP siempre estará con el Rey" porque "es el rey de todos, y es bienvenido siempre en Cataluña", ha añadido.

Sobre los episodios ocurridos en Cataluña en que grupos, presuntamente vinculados con la extrema derecha, retiran símbolos independentistas, ha señalado que deben ser las fuerzas policiales las que "velen por nuestra seguridad", aunque "no deberíamos utilizar los espacios públicos para algún posicionamiento político: las calles son de todos".

Según Dolors Montserrat, ella misma ha sido víctima de violencia: "he sufrido el odio en mis propias carnes, me han hecho de todo", y ha añadido que "a mí me hubiese gustado que muchísima gente hubiera condenado la violencia contra mí", puesto que "yo siempre lo he condenado todo".

Con respecto a si le gustaría ser la candidata del PP a la presidencia de la Generalitat en las siguientes elecciones, Dolors Montserrat ha afirmado: "siempre estaré a disposición de mi partido".

Preguntada sobre el máster del nuevo líder de su partido, Pablo Casado, la portavoz en el Congreso ha afirmado que "pone la mano en el fuego" por su integridad, y considera que dicho procedimiento judicial "tiene muy poco recorrido".

"Lleva cuatro meses dando explicaciones y aportando la documentación", ha recordado, además de que "siempre ha ayudado a la justicia, ha sido claro y transparente".

En su opinión, se trata de "otro ataque a la honorabilidad del PP" y ha advertido, sobre las peticiones de dimisión, que "los inocentes no tienen que dimitir por nada".