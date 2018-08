Sánchez pide a Casado "dar explicaciones a los ciudadanos" sobre el máster

Palma, 6 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que el líder del PP, Pablo Casado, debería "dar explicaciones a los ciudadanos" sobre su máster ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo lo investigue por presuntas irregularidades.

Sánchez se ha referido al asunto del máster de Casado en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Marivent de Palma después de mantener una reunión con el Rey.

"Me corresponde como presidente del Gobierno no calificar ninguno de los procedimientos judiciales abiertos. Tiene que hacer una valoración y dar explicaciones a los ciudadanos. Y ahí me quedo", ha asegurado Sánchez al referirse a cómo puede influir la investigación en el futuro político del líder del PP.

La jueza del caso del máster ha acordado enviar una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que decida si procede investigar a Casado por las presuntas irregularidades del curso al considerar que existe una "indiciaria responsabilidad penal".

Sánchez ha insistido en que es preciso "respetar los procesos judiciales y garantizar que se hagan con las máximas garantías y normalidad posibles".