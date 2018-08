Ricardo Alcántara: "Es necesario que los niños se eduquen en la lectura"

La Paz, 6 ago (EFE).- Ante la constante estimulación externa a la que están expuestos los niños hoy en día, el escritor uruguayo-español Ricardo Alcántara puntualizó que es necesario que los pequeños se "eduquen en la lectura" para crear "espacios de recogimiento" y reflexión.

"Es importante que los niños se eduquen en la lectura porque los otros estímulos son absolutamente externos, pero la lectura no, es un trabajo reflexivo que va hacia adentro", afirmó Alcántara en una entrevista con Efe.

El destacado escritor de literatura infantil y juvenil, que reside desde hace más de 40 años en España, llegó a Bolivia por primera vez para participar en una serie de actividades en el Centro Cultural de España y en la Feria Internacional del Libro de La Paz.

El autor, que ya tiene 224 publicaciones, estudió psicología, pero "por casualidad" encontró su verdadera pasión en las letras, que han dado como fruto libros como "Guaraçu","Un cuento grande como una casa", "Un cabello azul" y "Hoy quien soy".

El uruguayo-español sostuvo que es necesario que los padres de familia, los profesores y los medios de comunicación aporten para crear "niños y jóvenes lectores".

Alcántara, de 72 años, consideró que ahora los niños "tienen mucha prisa" y que esto se debe, por una parte, al uso de la tecnología, que hace que pierdan la paciencia fácilmente.

"Les ha creado una especie de ansiedad, como una especie de rapidez, como una pérdida de paciencia y para leer hay que ser paciente", comentó el autor.

Al respecto, remarcó que justamente la lectura "colabora mucho a crear esos espacios de recogimiento" y de calma que no se deben olvidar.

"El cuento tiene una magia y fuerza que a los niños les cautiva", aseguró Alcántara.

El autor explicó que no se aventuraría a escribir un libro infantil sobre las tabletas o los teléfonos móviles porque no los domina y "sonaría falso".

"Algo que no voy a perder es la autenticidad, yo escribo de lo que siento y de lo que sé", recalcó.

Para el escritor, los dos encuentros con niños en la feria del libro en La Paz fueron "muy divertidos", porque algunos habían leído sus obras, había interés y estaban dispuestos a participar y preguntar.

Alcántara enfatizó que escribir para los más pequeños "es lo que más le llena en la vida" y que le ayuda a ser una mejor persona.

"Mi forma de escribir para los niños es muy especial, escribo por esa necesidad de expresar esa emoción, ese conflicto, solamente pienso que ese libro está dirigido para un niño cuando el libro ya está terminado", resaltó el autor.

Sus obras son el fruto de sus reflexiones y en el proceso de escribir está conectado emocionalmente con la evolución del personaje y sus sentimientos.

"Voy recogiendo las palabras que ese personaje me susurra, me insinúa al oído", reveló el autor.

El escritor no piensa jubilarse de su mayor pasión en la vida y espera brindar más historias a los niños.

"No me quiero jubilar de ser feliz. Escribir me hace feliz y lo haré todo el tiempo que pueda", prometió Alcántara.

El autor dio un taller en el Centro Cultural de España sobre la escritura en los adolescentes dirigido a docentes, en el que compartió su experiencia para perder el miedo a describir emociones.

"Intentaremos ir al encuentro de las palabras, pero no directamente, buscaremos la palabra a través de la emoción y que sea ésta la que haga surgir la palabra", propuso.