Morales da mensaje por aniversario de Bolivia en medio de protesta opositora

La Paz, 6 ago (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, pronunció hoy un discurso con motivo del 193 aniversario de la independencia del país en medio de la protesta de parlamentarios opositores contrarios a su reelección.

Las consignas de opositores en contra de la reelección de Morales por un lado y los vítores de los seguidores del gobernante por el otro matizaron el mensaje presidencial pronunciado durante la sesión de honor de la Asamblea Legislativa, celebrada en la emblemática Casa de la Moneda, en la ciudad andina de Potosí (suroeste).

Morales sostuvo que quienes garantizan la ejecución de las obras anheladas en las nueve regiones del país son los que han "nacionalizado" los recursos naturales, mientras que "los que protestan permanentemente son los privatizadores".

En su opinión algunos bolivianos tal vez "piensan todavía seguir sometidos al imperio norteamericano" que "jamás va a pensar en los pueblos" y que sólo busca "saquear" los recursos del país.

"Si hay alguna diferencia esperamos que sea coyuntural porque finalmente la patria nos une y cuando servimos a la patria con esfuerzo y compromiso es posible que nuestra patria sea modelo", agregó.

Morales repasó los principales logros económicos, políticos y sociales de su Gobierno, ante lo cual las autoridades y parlamentarios oficialistas, que son mayoría en el Legislativo, aplaudían y coreaban "Evo, Evo, Evo".

Por su parte, los opositores presentes en la sesión gritaron consignas como "Bolivia dijo no" y "no es no", en alusión al resultado del referendo de 2016 que negó la posibilidad de reformar la Constitución para que Morales pueda postular nuevamente a la Presidencia en 2019.

El mandatario y sus partidarios han rechazado los resultados de aquella consulta, alegando que la población votó engañada por una supuesta campaña de desprestigio promovida por la oposición.

El Tribunal Constitucional del país respondió en 2017 favorablemente a una demanda presentada por el oficialismo y habilitó la candidatura de Morales considerando que las restricciones legales contra la reelección presidencial vulneraban su derecho a ser elegido y del pueblo a elegirlo.

Los actos por las fiestas patrias comenzaron con la presentación de ofrendas florales, una ceremonia interreligiosa y el "te deum" católico en la catedral potosina, con la presencia del cardenal boliviano Toribio Ticona de Morales.