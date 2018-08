Madrid califica a España como "país a la vanguardia" de la UE en inmigración

Madrid, 6 ago (EFE).- La viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Miriam Rabaneda, ha asegurado hoy que España es un "país a la vanguardia de Europa" en materia de inmigración y ha recalcado que "se debe a la solidaridad de sus ciudadanos".

Rabaneda ha hecho estas declaraciones a los medios durante la Conferencia Sectorial de Inmigración en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que no se convocaba desde 2015, en la que el Gobierno y las Comunidades Autónomas han analizado la situación migratoria en España y las líneas de actuación en materia de políticas de inmigración.

La viceconsejera ha señalado que la situación de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) es una de las "preocupaciones" a tratar en la reunión, aunque, de momento, "no parece que vayan a haber propuestas que aprobar".

Según Rabaneda, la primera intervención ha sido de la ministra de Empleo, Migración y Seguridad Social, Magdalena Valerio, quien ha anunciado las primeras medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de inmigración así como los cambios en los cargos y puestos además de la nomenclatura de la administración.

"La convocatoria se ha producido a un nivel consultivo", ha explicado, y "lo importante" es que las autonomías pongan de manifiesto su coordinación para resolver "el grave problema de la inmigración", ha añadido.

Los representantes autonómicos han podido exponer su situación y problemática particular en la reunión, y a este respecto, Rabaneda ha matizado que cada comunidad tiene sus singularidades, y que "no es lo mismo La Rioja que Melilla" en cuanto a cómo viven "el problema de la inmigración".

También, ha explicado que, en cuanto a la financiación de la inmigración en España, la ministra no ha indicado "ni cuánto ni de dónde" saldrán las partidas pero sí ha informado a los representantes autonómicos de que el Gobierno creará un fondo para que las comunidades trabajen en política migratoria "en general, no solo en los MENA".

"No ha habido reparto de cuotas por comunidades" y la consejera ha afirmado que "hoy no es el día para establecerlas, ya que se está hablando de personas, no de números", aunque sí es la ocasión para "afianzar una política de colaboración en la que la Unión Europea tiene mucho que decir".

Se ha comprometido con que su comunidad seguirá trabajando el políticas de migración, a pesar de que no es de las que "más actuaciones" está recibiendo aunque sufre "mucha presión".