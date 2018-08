Husillos: "El objetivo, disfrutar a lo grande"

Berlín, 6 ago (EFE).- "Disfrutar a lo grande" es el objetivo que se ha marcado Óscar Husillos en los Europeos de atletismo de Berlín, así como "demostrar el trabajo de la temporada" en la prueba de 400 metros".

"El objetivo es disfrutar a lo grande en un estadio espectacular como este. La semifinal (está exento en primera ronda por estar entre los 12 primeros del ránking europeo) será una primera final, y si llegamos a la última, intentaré demostrar el trabajo de la temporada", afirmó el palentino.

Ha pasado la última semana en Postdam entrenando el relevo 4x400 con el resto del equipo y trae buenas sensaciones. "Un técnico nos dijo allí que nunca había visto un grupo de relevos tan rápido y de tanta calidad, así que esperamos dar una alegría", apuntó.

"Las sensaciones son muy buenas. El cambio de prueba (del 200 al 400) me ha venido bien, he cambiado también la alimentación y me he profesionalizado más. Estar entre los favoritos me mete presión, pero bendita presión", aseguró.

Husillos aprovechó en sentido positivo la desagradable experiencia de los Mundiales en sala de Birmingham, donde en marzo pasado fue descalificado por pisar fuera de calle tras ganar la final con un gran registro de 44.92 que habría sido récord de Europa.

"Me gusta ver la carrera de Birmingham porque veo la forma en que destrocé a mis rivales y porque me demuestra que estoy en gran forma. Si gané un Mundial, puedo ganar un Europeo. Mi entrenador (Luis Ángel Caballero) dice que estoy mejor que en Birmingham", subrayó Husillos.