David López: "Mi voluntad siempre ha sido seguir aquí"

Cornellà de Llobregat , 6 ago .- El central del Espanyol David López ha afirmado en el acto de su renovación hasta el 30 de junio de 2023 que su voluntad "siempre ha sido seguir" en el club y está "muy contento por alargar el contrato".

El futbolista ha mostrado su deseo de "aclarar" algunas informaciones durante las últimas semanas: "Se han dicho cosas que no son verdad, como que quería irme, y siempre le he dado prioridad al Espanyol. Me ha dolido que se dudara de mi lealtad hacia el club".

El canterano se ha mostrado "muy agradecido" a todos los estamentos de la entidad por hacer esfuerzos hasta alcanzar un acuerdo. "También a mis compañeros, a la afición, a mis agentes y a mi familia, ya que sin ellos no habría llegado donde estoy ahora", ha agregado.

David López cierra, de forma definitiva, unas semanas de cierta tensión respecto a su futuro: "Muchas veces los jugadores decidimos dónde estar, pero hay factores externos que te hacen estar en un lugar o en otro. Siempre hay una cierta preocupación, pero el club me dio mucha tranquilidad".