Club francés rechaza a Asier de la Iglesia tras conocer que padece esclerosis

San Sebastián, 6 ago (EFE).- El jugador de baloncesto Asier de la Iglesia ha denunciado este lunes que un club francés ha rechazado su fichaje tras conocer que padece esclerosis múltiple, una enfermedad que no le impidió jugar todos los partidos de la Liga EBA la pasada temporada y lograr unas estadísticas que han llamado la atención del equipo galo que contactó con él para contratarlo.

De la Iglesia, que ha hecho pública su denuncia a través de las redes sociales, ha explicado a EFE que no desea desvelar el nombre del club francés, que milita en una liga de categoría equiparable a la EBA -la tercera española-, ya que no sería justo, porque durante cuatro años, desde que se le diagnosticó la enfermedad, tampoco ningún equipo español le ofreció un contrato.

La oportunidad se la dio el pasado año el Ordizia, con el que consiguió muy buenas estadísticas, que llamaron la atención del club francés que finalmente ha descartado su contratación.

De la Iglesia, que el pasado año jugó un partido en la Liga Endesa con el Gipuzkoa Basket, ha señalado que los vídeos de los partidos de la Liga EBA se suben a una página web de la Federación Española de Baloncesto, en la que también figuran listados de estadísticas de todos los jugadores.

Con esta información, el club francés se interesó por él, lo encontró en las redes sociales y se puso en contacto con él para ofrecerle un contrato, detallando incluso las condiciones económicas y el proyecto deportivo, que incluía el fichaje de "dos españoles".

"Les dije que ahora mismo no me dedico al baloncesto, pero sí me interesaría, porque es un reto, pero les dije que quería que supieran mi historia", recuerda De la Iglesia, quien explicó a los representantes del club galo que padece esclerosis múltiple, precisa de un tratamiento diario y tendría que viajar al menos cada seis meses a San Sebastián para acudir al hospital, ya que no desea modificar su medicación.

A partir de ahí, los representantes del club francés comenzaron a dudar y rebajaron su interés por el jugador, al que preguntaron si podía seguir jugando y entrenando.

"El año pasado jugué los 30 partidos de la liga, 35 minutos de media, he sido el que más ha jugado por partido en todas las ligas", afirma De la Iglesia.

El baloncestista ha decidido contarlo porque detecta que, en cualquier profesión, estar afectado por esta enfermedad significa muchas trabas para poder trabajar, a pesar de ser capaz de hacer bien la labor.

"Te ponen una barrera, cuando tú haces bien las cosas, ya tienes una etiqueta y te ponen impedimentos, a pesar de que igual no los tienes", explica el jugador, al que se han dirigido muchas personas para relatarle los problemas que encuentran para trabajar por el hecho de padecer esta dolencia.

De la Iglesia, de 35 años y que tiene reconocida una discapacidad del 40 %, lo que le permitiría competir en deporte "adaptado", seguirá jugando esta temporada en el Ordizia y lo compaginará con su labor de difusión y sensibilización sobre la esclerosis múltiples en charlas, conferencias y campañas.