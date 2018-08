Casado tiene "absoluta tranquilidad" con su máster y no se plantea dimitir

Madrid, 6 ago (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho hoy tener la "absoluta tranquilidad" de haber hecho "todo correctamente" respecto a su polémico máster en la Universidad Rey Juan Carlos y ha asegurado que no piensa dimitir y que "en ningún caso" ha recibido "ningún regalo" con esta titulación.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa tras conocerse que la jueza del caso Máster ha pedido al Tribunal Supremo que le investigue por los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio al considerar que existen "indicios" de que obtuvo el máster de Derecho Autonómico como un "regalo académico por su relevancia política e institucional".

En su comparecencia, ha asegurado que no se plantea dimitir por este asunto porque el PP tiene unas reglas "muy tasadas" para cifrar en qué materias y supuestos se tienen que asumir responsabilidades y "en este caso, no se cumple ninguna de ellas".

Casado ha comparecido hoy, antes de viajar a Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Iván Duque, también para transmitir a todos los miembros del PP este mensaje de "absoluta tranquilidad" y su disposición "a facilitar cualquier información" que se le precise.

Ha valorado que, después de muchos meses de "indefensión" por su parte ante la polémica por este máster, ahora espera que el Tribunal Supremo "ponga en sus justos términos" estas acusaciones y se "haga justicia", por lo que confía en no resultar imputado.

"No estoy investigado por ningún tribunal, no recae sobre mí ningún indicio de responsabilidad", ha afirmado a este respecto, tras constatar que no es a él a quien le corresponde demostrar su inocencia, sino al juez instructor demostrar su culpabilidad.

Casado aprobó el máster de Derecho Autonómico de la URJC tras cursar cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones de otras 18 materias, por lo que solo tuvo que realizar cuatro trabajos para obtener este título de posgrado, sin ir a clase ni presentar un Trabajo de Fin de Máster (TFM), cuando era diputado autonómico.

El líder del PP ha recordado hoy que hace cuatro meses desde que apareció la primera información sobre este máster, que no tiene "ninguna relevancia académica", y ha explicado que hoy ha preferido comparecer y "dar la cara" tras conocer por los medios de comunicación antes de ser notificado del traslado al Supremo.

Sobre las apreciaciones de la jueza, Casado ha considerado que "difícilmente se puede considerar un regalo algo que no es un título finalista", sino que solo lo habilitaba para escribir una tesis que finalmente no hizo.

"En ningún caso", ha reiterado, ha recibido ningún regalo ni ha solicitado "absolutamente nada" que no se hiciera con el resto de los alumnos.

Casado ha criticado que el "escrutinio exhaustivo" sobre él por este máster "no se le ha hecho a nadie en este país" y, en este sentido, se ha referido a "titulaciones ficticias" del líder del PSOE en Madrid o a la "tesis doctoral por ahora desaparecida del actual presidente del Gobierno".

Por eso, ha instado a reflexionar si es "normal" que el caso haya llegado tan lejos como para que ahora el Supremo tenga que decidir sobre responsabilidades que "en todo caso, estarían prescritas y no se cometieron".

Respecto a si, más allá de la legalidad, considera que aprobar un máster sin haber cursado la mayoría de las asignaturas es ético, Casado ha indicado que "la ética no la marcan ni los periodistas ni los políticos, sino la ley" y que no hay que dar por buenas acusaciones que son "francamente injustas".

Por eso, ha considerado que el foco que se ha puesto en la polémica por su máster es "excesivo" y ha destacado que se centran en el "especial menoscabo de un cargo público".