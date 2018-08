Casado no se plantea dimitir por el caso de su máster, que pasa al Supremo

Madrid, 6 ago (EFE).- La polémica sobre el máster de Pablo Casado sigue creciendo al haber decidido la jueza que instruye el caso su remisión al Tribunal Supremo para que decida si procede investigarle, pero el líder del PP no se plantea dimitir por esta cuestión, que hoy ha despertado las críticas de todos los partidos.

Casado, quien ha retrasado su viaje a Colombia para comparecer ante los medios de comunicación esta mañana, se ha mostrado absolutamente tranquilo y ha insistido en que no tiene ningún tipo de responsabilidad en este caso, por lo que confía en que el Supremo no llegue a imputarle.

Por eso, ha asegurado que dará todas las explicaciones que le pidan con respecto al máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, pero no ve que haya ninguna razón para dimitir y tampoco para cuestionar su liderazgo al frente del PP, a cuyos miembros también ha mandado un mensaje de tranquilidad, tras dos semanas de su elección como presidente del partido.

Más bien, al contrario, considera que la remisión de este caso al Supremo, el órgano competente por tratarse de una persona aforada, supondrá una oportunidad para que se "haga justicia" y hacer frente a la "indefensión" de los últimos cuatro meses, desde que las presuntas irregularidades en su máster salieron a la luz pública.

"Lo que me han hecho a mí, no se le ha hecho a nadie en este país", ha recriminado.

El delito de prevaricación administrativa y cohecho impropio que le atribuye la jueza instructora del caso Máster, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, contempla una inhabilitación para cargo público de entre tres años y medio y siete años.

La jueza ha enviado una exposición razonada al Supremo para que decida si procede investigar a Casado por estos delitos al considerar que existen "indicios" de que obtuvo el máster de la URJC como un "regalo académico por su relevancia política e institucional".

En todo caso, Casado, quien no se plantea recurrir este auto de la jueza, ha iniciado hoy su viaje previsto a Bogotá para asistir a la toma de posesión del presidente Iván Duque también con la tranquilidad de que la decisión del Supremo sobre su máster no será previsiblemente hasta el próximo mes de septiembre, según fuentes jurídicas consultadas por Efe.

Mientras, desde el resto de partidos políticos no han tardado en producirse las reacciones ante la nueva situación del caso, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado hoy que Casado debería "dar explicaciones a los ciudadanos" ante la posibilidad de que el Supremo lo investigue.

Para la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, está claro que Casado "no es un representante político digno" para la España actual porque "no representa ni la transparencia, ni la decencia" y no forma parte de una "derecha moderna", en la que los ciudadanos puedan mirarse.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado que la de Casado es "una situación grave", porque si no tuviera el "privilegio" de ser una persona aforada, por su escaño de diputado, "ya estaría imputado como sus compañeros de máster".

Villegas ve en la decisión de la jueza una "prueba" de que hay que cambiar la Constitución para "acabar con los privilegios de los políticos".

Por su parte, desde Podemos han lamentado, a través de su cuenta de Twitter, que "la renovación del Partido Popular era esto", y han recriminado al partido que no entienda el daño que ha causado al país con "su corrupción", por lo que consideran que Casado debe dimitir si se demuestra que su máster es "un fraude y una estafa".