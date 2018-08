Ábalos acusa a Casado de pretender liderar "desde la impostura"

Los Llanos de Aridane , 6 ago .- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha acusado hoy al presidente del PP, Pablo Casado, de pretender liderar "desde la impostura" y ha advertido de que resulta "muy difícil" explicar por qué otras personas están siendo investigadas en relación con su máster y él no.

José Luis Ábalos se pronunció de esta manera en un encuentro con afiliados y simpatizantes del PSOE en la isla canaria de La Palma, en donde insistió en que es "muy difícil" de hacer entender a la ciudadanía que haya personas investigadas en relación con el presunto fraude en el máster y Casado no porque está aforado.

Añadió que "la historia de la negación ya la conocemos con Cifuentes", en lo que consideró que puede ser un argumento del presidente del PP -el de negar "la historia"- y si no, prosiguió Ábalos, puede recurrir a la explicación "de que han pasado diez años".

A su juicio, Pablo Casado puede optar por el discurso del "me reafirmo en que no hubo nada raro" y si lo hubo, "ya ha pasado", lo que en opinión de José Luis Ábalos muestra "un problema grande", pues "el que se atribuye méritos y títulos es que quiere aparentar como que está súper preparado cuando es falso".

Igual lo que está demostrando es que no estaba tan preparado "y necesitaba ir con disfraz, y eso se llama engañar, esa es la impostura", recriminó el secretario general de Organización socialista, quien advirtió de que quien habla de que no se puede dar "papeles para todos" debe incluirse en esa frase "porque él no los encuentra".