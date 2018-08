"El Pájaro", sobre los exentos: "Me parece una vergüenza"

Berlín, 5 ago (EFE).- Ángel David Rodríguez, alias "El Pájaro", el mejor esprinter español hasta la irrupción de Bruno Hortelano, considera "una vergüenza" la normativa que en los Europeos de Berlín exime de la primera ronda a los doce primeros del ránking en carreras de hasta 400 metros y apunta que el turco Ramil Guliyev será un rival "exageradamente difícil" para Bruno Hortelano en 200.

"Bruno está muy bien", declaró a EFE el velocista madrileño, "pero Guliyev va a ser exageradamente difícil. No son sólo esas 14 centésimas que les separan en el ránking (19.90 frente a los 20.04 del español), sino la cantidad de veces que el turco ha bajado de 20 segundos este año".

A juicio de "El Pájaro", como se le conoce en el mundillo atlético, "Guliyev está muy sólido y ha hecho cosas como para pegar un bocado. Es el único que se ha acercado a nivel mundial al estadounidense Noah Lyles y la sensación que da siempre es que no va a tope. Yo creo que este verano puede bajar de 19.75 si pilla un día decente tipo mitin de Bruselas".

"Bruno puede estar en 20.0 o 20.1", señaló. "Me llevaría un alegrón si consigue bajar de 20. En Berlín, pese a que el récord del mundo está hecho aquí (19.19 de Usain Bolt), el tartán que hubo en los Mundiales de 2009, no sé como estará ahora, no era una pista rápida. No fue rápida para nadie, salvo para Bolt y tres más".

"Nunca ha sido una buena pista para el 100 o el 200", abundó Rodríguez, "pero es que cuando Bolt hizo el récord del mundo lo hubiera hecho en cualquier pista y bajo el diluvio universal".

Al analizar la prueba de 100 metros, comentó: "Me tiene un poco mosqueado (el italiano Filippo) Tortu, que lleva mucho tiempo sin competir, igual está muy bien, pero es un poco incógnita. (El británico Zharnel) Hugues -líder europeo con 9.91- poco más o menos, y luego a ver si remata este año el francés (Jimmy) Vicaut (que comparte el primer puesto de la lista continental del año)".

En cuanto a las opciones de los tres españoles en el 100 -los otros dos son Aitor Same Ekobo, campeón de España, y Patrick Chinedu Ike, subcampeón, que acaba de recibir el visto bueno de la IAAF para competir en el equipo español-, señaló que el objetivo común es "estar en las semifinales".

"Es un poco lotería, a ver qué pasa. Personalmente, estoy totalmente en contra de la normativa (de que los 12 primeros del ránking europeo quedan exentos en primera ronda). Me parece una vergüenza", aseguró.

Rodríguez trajo a colación un caso: "No sé lo que pensarán los demás, pero sí sé lo que piensa un amigo mío compañero de selección que es el decimotercero en el ránking, Samuel García, que tiene que correr las eliminatorias. Cuando llegue a semifinales, los doce que tiene por delante en el ránking van a estar fresquitos y él cansado".

"Esa misma normativa no se aplica en el 800, donde también hay tres rondas. A ver por qué. ¿En el 800 se cansan y en 100, 200, 400 y las vallas no? No es justo", reiteró.

Rodríguez contempla con optimismo el panorama de la velocidad en España: "Me alegro de que haya cambiado porque hace nueve años, aquí mismo en los Mundiales, había dos representantes en vallas y yo solo en velocidad, contando chicos y chicas. Nueve años después estamos casi con la casa llena. Me alegro mucho. El sector va creciendo".

Echa en falta, no obstante, al lesionado Yunier Pérez, "que con la nueva normativa podría haber debutado con la selección española en los campeonatos de Europa, y el año que viene va a costar meterse en el relevo B del 4x100 español".

Rodríguez, otras veces capitán del equipo, considera que hay gente con más galones para serlo en Berlín. "Vienen Chuso García Bragado y Jesús España, ellos se lo merecen más, estaré a muerte detrás de ellos".

El Pájaro, aficionado a manifestar su buen humor en las redes sociales, anunció el viaje del equipo a Berlín con el cartel de la película de Pedro Lazaga "Vente a Alemania, Pepe", con Alfredo Landa portando en la mano izquierda una maleta de cartón y en la otra un paquete de chorizos envueltos en papel de periódico.