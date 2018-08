Paco López: "Hay un camino de mejora que tenemos que recorrer"

Valencia, 5 ago (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, ha afirmado que ante su equipo se presenta "un camino de mejora" que deben recorrer y que ahora se encuentran inmersos en ese proceso.

"Las pretemporadas son para mejorar y asimilar conceptos", añadió el técnico en declaraciones facilitadas por el club, en las que también destacó que eran conscientes de la entidad de los rivales a los que se iban a enfrentar y de que muchos de ellos iban a llegar a los partidos "mucho más trabajados y con mayor ritmo".

"Si hubiéramos buscado resultados desde el principio, nos habríamos buscado otro tipo de rivales, aunque eso no supone que no queramos ganar. Lo importante es poner el foco en el trabajo y en la capacidad de mejora. Los resultados son fundamentales en la competición, pero ahora no.", indicó.

Paco López agregó que han tratado de dar protagonismo a los jugadores para que, de forma progresiva, vayan acumulando minutos y destacó que los atacantes han aprovechado los partidos para ganar confianza. "Es importante que los jugadores de arriba hagan goles", señaló.

El técnico del Levante recordó que con inicio de la Liga más cerca, ahora va a enfrentarse a buenos equipos de Segunda División, el Albacete y el Zaragoza, con el objetivo de llegar lo más preparados posible al encuentro ante el Betis del viernes 17.