Médicos restan importancia a fractura de clavícula pero apunta daño cervical

Brno , 5 ago .- El director médico del campeonato del mundo, el español Ángel Charte resto importancia a la fractura de clavícula sufrida en su caída por el piloto español Pol Espargaró (KTM RC 16), pero señaló un posible daño cervical.

"Pol está estable y aunque ha sido una caída muy fea, en ningún momento ha perdido la consciencia y en la exploración inicial que hemos hecho en el circuito presenta una fractura clavicular izquierda, que evidentemente es quirúrgica, pero venía con mucho dolor y hormigueo en manos y piernas, y creemos inicialmente que tiene una fuerte contusión en la columna cervical", señaló Charte en declaraciones a Movistar televisión.

"No puedo decir si hay fractura de columna cervical, y por lo tanto le hemos trasladado al hospital de Brno para poder hacerle una resonancia magnética y ver si hay algún tipo de alteración ósea. Insisto, no ha perdido la consciencia y no tiene ningún tipo de afectación neurológica ninguna", recalcó el traumatólogo jefe del campeonato.