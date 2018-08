Márquez afirma que se va a Austria "con buen sabor de boca"

Brno , 5 ago .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) lleva en su ADN intentar hasta el final la victoria y en Brno no fue una excepción, pero reconoció haber tenido "dos o tres sustos y como Valentino estaba detrás, mi objetivo era incrementar la ventaja en el campeonato, ahora de 49 puntos a Vale y 68 a Dovizioso así que nos vamos a Austria con buen sabor de boca".

"El principal objetivo era el podio y si cuadraba todo luchar por la victoria y lo hemos intentado, pero cuando ha tocado la hora de batallar, las Ducati han sacado también un poquito más y se ha hecho difícil competir contra ellos ya que tenían buena velocidad punta y frenada y hacía que llegara muy lejos y tuviera que arriesgar muchísimo", explicó Márquez.

"Lo he intentado, pero es que no luchaba sólo contra una Ducati, sino contra dos, y eso lo hace todavía más difícil", reconoció el piloto de Repsol Honda.

"En algunas acciones de la carrera se ha visto que no había calculadora y he salido con la mentalidad de ganar, de verdad que lo he intentando de la mejor manera, pero igual que en Alemania me encontraba cómodo para tirar todas las vueltas, aquí sabía que era fácil cometer un error", dijo Márquez.

La siguiente cita es en Austria, otro circuito muy favorable a las Ducati y, por ello, Marc Márquez reconoció que el año pasado le tocó sufrir pero "este año estamos bastante mejor así que llegamos a Austria de una forma diferente".

"El año pasado llegamos con dudas, este año llegamos fuertes porque me encuentro cómodo con la moto y aunque he hecho tercero me encontraba en ciertos puntos muy fuerte y esto es lo más importante", aseguró el líder del mundial y vigente campeón de MotoGP.

"Mañana tenemos un test que es bueno para la segunda parte de la temporada, lo que saquemos marcará si tenemos algo más o no", reconoció Marc Márquez.