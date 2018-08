Lorenzo satisfecho aunque "con sabor agridulce"

Brno , 5 ago .- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), que consiguió la segunda plaza en el Gran Premio de la República Checa disputado en el circuito de Brno dijo estar satisfecho con el resultado aunque "cuando estás a una décima de la victoria y sabes que por una vuelta o al llegar un poco antes tenías la velocidad suficiente como para ganar, te queda un poco de sabor agridulce".

Lorenzo aseguró estar contento porque "he cambiado muchas cosas durante el fin de semana, mi estilo de pilotaje y sobre todo mi estrategia en la carrera, si bien ha sido un poco obligatorio hacerlo así para poder salvar el neumático delantero, y ha funcionado muy bien".

"Pese a ello para el equipo este doblete es fantástico y llegamos ahora a uno de sus circuitos preferidos o su circuito preferido (Austria) en las mejores condiciones", recordó el piloto de Ducati.

La lucha con Marc Márquez quizás le impidió pelear por la victoria de una manera más clara: "si hubiese llegado antes hubiese estado en mejor posición para estudiar mejor esa última vuelta pero llegué un poco 'in extremis' y Marc evidentemente intentó pasarme para hacer el mejor resultado posible y eso me impidió estar más cerca de Dovizioso".

Lorenzo lamentó la situación, pues le impidió estar "calmado en la última vuelta para intentar ese último adelantamiento porque, sinceramente, sobre todo en la frenada, era muy fuerte y en las tres últimas vueltas los cogía mucho e incluso haciendo una última vuelta a la defensiva he hecho la vuelta rápida y eso significa que tenía algo más, pero bueno, empezando tan mal el viernes acabar segundo aquí, tan cerca de la victoria, es brutal".

"Detrás de ellos vi que perdía un poco en aceleración, perdía como una décima pero recuperaba mucho en las frenadas y eso, quizás, me hiciera llegar un poco tarde a cada frenada y hacer una línea diferente, no como me gustaría porque si no le impactaba; era tan superior en las frenadas que tenía que estar atento a eso y llegaba un poco tarde para probar mi adelantamiento en las frenadas", aseguró Jorge Lorenzo.

En el doble adelantamiento que intento a Márquez y Dovizioso, Jorge Lorenzo narró que "estaba un poco lejos del punto de frenada pero aún y así esa era mi frenada favorita en este circuito y por eso he intentado el adelantamiento con Marc y he hecho la curva tan rápido después que me he acercado tanto a Dovizioso que he dicho por qué no lo voy a intentar, pues tenía pensado intentarlo cuatro o cinco curvas después".

"Estaba tan cerca de él que me ha podido ese instinto y lo he intentado, quizás ha sido muy por el interior y me he abierto, y él me ha vuelto a adelantar, eso junto al adelantamiento de Márquez ha hecho que no pudiese estar centrado para probar ese último ataque", lamentó Lorenzo.