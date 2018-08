Guerra en Francia de contra las postales sexistas

París, 5 ago (EFE).- Los cuerpos de mujer semidesnudos, nalgas bronceadas y largas melenas que inundan las postales que desde hace años se pueden comprar en los quioscos franceses han acabado en el punto de mira del colectivo Femmes Solidaires, que se ha volcado en las redes sociales para intentar acabar con ellas.

La reivindicación arranca en un momento de avance en la lucha de los derechos de la mujer en Francia, coincidiendo con la aprobación, el pasado miércoles en el Parlamento, del proyecto de ley contra la violencia machista que incluye multas por comentarios sexistas y acoso callejero.

Un proyecto de ley votado en plena resaca de un vídeo viral en las redes, donde se veía cómo una joven de 22 años era agredida en París en plena calle por un hombre al que había mandado "callar la boca" por sus palabras y gemidos obscenos.

Femmes Solidaires, que agrupa 190 asociaciones y 10.000 militantes en toda Francia, ha empezado este agosto publicando cada día en Twitter una de esas imágenes que describe como "degradantes", a veces con "carácter pornográfico" y que a su juicio ayudan a "legitimar y banalizar la violencia contra las mujeres".

Entre las postales recogidas por la organización, que afirma tener un centenar de ejemplos de diferentes regiones, hay la de una jugadora de petanca mostrando sus nalgas o la de una ciclista que sube en tanga el monte Ventoux, en la Provenza, que contrasta con la versión masculina de un ciclista en ropa deportiva adecuada.

"¡Disponible cerca de tu casa!", anuncia Femmes Solidaires en un tuit mostrando una de las fotos que, en su opinión, refuerza el estereotipo de "mujer objeto, consumible y desechable, bajo un pretexto de ocio y divertimento", cuya comercialización "contribuye a la cultura de violación".

El colectivo pide en un comunicado que se deje de imprimir y vender ese tipo de recuerdo veraniego que, pese su carácter erótico, se vende en los quioscos y estancos mezclado con las postales con vistas icónicas de la región en cuestión o fotos de gatos.

"Estas imágenes están expuestas a todo tipo de público, se venden junto las postales convencionales de monumentos y paisajes como si fueran del mismo tipo. En cambio, no puedes comprar una revista pornográfica del mismo modo", contó a Efe la portavoz de Femmes Solidaires, Carine Delahaie.

Su iniciativa busca además "promover el debate público", que ya ha incendiado las redes también con comentarios escépticos con la denuncia, criticando que tal vez verían con mejores ojos tapar el cuerpo de la mujer con un burka.

"No creo que con esta reivindicación actuemos en favor del burka o del extremismo religioso", apuntó Delahaie, que cree que en ambos casos se trata de una sociedad que ve a la mujer como un "objeto".

La acción está prevista para todo el mes de agosto, en el marco de su campaña "Generación no sexista", que lleva todo el verano informando y trabajando en la prevención de agresiones sexuales en conciertos, festivales y eventos que reúnen grandes masas, como las celebraciones en julio del Mundial de fútbol.

Varios editores de estas postales afirman que de todos modos el interés por estos productos ha caído.

"Hace años que no las editamos. Ahora es un mercado anecdótico que ya no corresponde con la demanda de la gente", aseguró Yves Nicolet, gerente de la editorial Cellard, en el diario francés "Le Parisien", donde añadió que "ese tipo de postales no atenta contra nadie".

De la misma forma reaccionó Eric Leconte, de la editorial Valoire Estel: "Es un mercado muy restringido, las mujeres desnudas casi han desaparecido. Tampoco hay razón para enfadarse, hay cosas más importantes en el mundo".