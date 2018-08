Márquez asegura que ha mejorado el ritmo, que era "lo más importante"

Brno , 4 ago .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), tercer mejor tiempo para la carrera de MotoGP en la República Checa, aseguró que "las sensaciones han sido bastante buenas y se ha mejorado el ritmo, que era lo más importante".

"Hemos ido mejorando la puesta a punto y en el oficial he hecho una buena vuelta, estoy contento, pero había un piloto, sobre todo, que ha sido Dovizioso, que ha ido más rápido que nosotros porque también ha hecho la vuelta solo", explicó Márquez.

"Luego, Valentino también ha ido muy bien, pero sobre el papel el que tiene mejor ritmo es Andrea -Dovizioso-, muy similar al mío, creo que estamos muy a la par, pero ya sabemos que Valentino los domingos siempre se crece y Lorenzo estará allí, en la primera mitad de carrera seguro que está allí, luego en la segunda mitad es donde los neumáticos empezarán a bajar y ahí es donde tenemos que gestionarlo de la mejor manera", explicó el piloto de Repsol Honda.

"Si os fijáis un poco el neumático duraba una vuelta bien y todos los tiempos han sido a una vuelta, que era cuando había potencial real del neumático, y o clavabas esa vuelta o perdías la oportunidad ya que aquí es difícil hacer la vuelta perfecta y por estoy contento del tiempo y de salir en primera línea", recalcó Marc Márquez.

Al referirse a la posibilidad de que bajen las temperaturas el domingo, el campeón del mundo de Repsol Honda reconoció que "si baja la temperatura aunque sean cinco grados en pista, lógicamente esto afectaría a todo el mundo, será un pelín más fácil mantener el ritmo, mantener las líneas y todo será menos crítico, pero es para todos lo mismo".

Marc Márquez no dudó en afirmar que su rival Dovizioso "sigue siendo el piloto referencia, y luego estaremos tres o cuatro pilotos, Jorge, Valentino, Iannone, y yo que lucharemos por el podio, pero de entrada no descarto la victoria tampoco", resaltó.

"Tenemos una ventaja -46 puntos- que tenemos que saber gestionar en algunas ocasiones, pero de entrada salimos con la mentalidad de intentar ganar la carrera, si bien es importante entender que un tercero, un segundo, un cuarto, no es un desastre", reconoció el líder del mundial de MotoGP 2018.

Como era de esperar la noticia de la separación de Maverick Viñales y Ramón Forcada al final de la temporada también surgió con el vigente campeón del mundo, que señaló que "no es bueno para un piloto; ahora firmamos contratos en febrero, marzo, y queda toda la temporada aún sabiendo que te irás a otro equipo y esto ya no es bueno, crea tensión y se puede ser muy profesional, pero la motivación, el espíritu, no es el mismo".

"Cuando pasan cosas que cambian tu entorno tienes que saber gestionarlo de la mejor manera, y sobre todo saber afrontar los problemas", agregó Márquez al respecto.