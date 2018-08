Undabarrena: Etxeberria es muy buen comunicador y nos mete los conceptos

Santa Cruz de Tenerife, 3 ago (EFE).- El centrocampista vasco del CD Tenerife, Iker Undabarrena, ha asegurado este viernes que el técnico del conjunto blanquiazul, Joseba Etxeberría, es "muy buen comunicador" y capaz de transmitirle "desde el principio al grupo los conceptos que quiere para nuestro juego".

El jugador vasco, que es uno de los tres fichajes del verano del equipo chicharrero, ha reconocido que tienen "muchas ganas de que empiece ya la liga", mientras que ha dicho que está "a disposición del míster, sea desde el banquillo o de donde sea".

"Me encuentro muy bien, las primeras semanas son duras porque hay mucha carga, pero cuando van avanzando los partidos y vas cogiendo la forma física, vas mejorando en la pretemporada. Por suerte ya no tengo ninguna molestia en la rodilla, y espero que no haya más lesiones este año", ha destacado.

"Está claro que todavía es pronto para que estemos al ciento por ciento, aunque las sensaciones están siendo buenas. El equipo está mejorando cada partido, cada entrenamiento, y eso es lo importante", ha insistido Undabarrena.

El jugador formado en la cadena de filiales del Athletic ha recalcado que van a seguir "progresando en el juego, en estar todos juntos, ser fuertes, apretar lo más arriba posible e intentar recuperar el balón pronto".

Además, ha dicho que es "una lástima" que Aitor Sanz no pueda trabajar con el grupo por lesión, puesto que es "un gran jugador y una gran persona".