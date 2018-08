Transportistas venezolanos protestan por falta de repuestos y rechazan censo

Caracas, 3 ago (EFECOM).- Los transportistas venezolanos se plantaron hoy con sus autobuses frente a la sede del Ministerio de Transporte en Caracas para protestar por la escasez de repuestos para vehículos en el país y reiteraron su rechazo al censo de vehículos decretado por el Gobierno para el suministro de gasolina.

"Tenemos vehículos parados por más de ocho meses y más de un año por motor y transmisión, no tenemos cauchos (llantas), esa es la realidad del país, no hay cauchos, no hay aceite, no hay baterías", dijo el presidente del bloque de transportistas del este de Caracas, Luis Ramón Colmenares, a periodistas.

Colmenares, que fue uno de los conductores que han entregado un escrito en el ministerio del ramo para exponer la situación del sector y la preocupación por el censo de vehículos, aseguró que seguirán protestando para denunciar las condiciones en las que está el gremio.

Entretanto, el presidente del Bloque de Transporte del Suroeste de Caracas, Pedro Jiménez, indicó que están "en contra del censo" convocado por el presidente, Nicolás Maduro, porque ya han sido censados en otras oportunidades.

Los trabajadores esperan que el titular de transporte, Hipólito Abreu, les de una repuesta hoy mismo sobre una posible reunión.

Además, criticaron que ante el "paro técnico" del sector transporte, el Gobierno promueva y permita el uso de "perreras" -camiones de carga- para la movilización de los ciudadanos.