Tony Bennett y Diana Krall homenajean a los hermanos Gershwin en nuevo álbum

Nueva York, 3 ago (EFE).- Tony Bennett, que hoy cumple 92 años, y Diana Krall han colaborado en la grabación de un nuevo álbum, "Love is here to stay", en lo que pretende ser un homenaje a los hermanos George e Ira Gershwin, que fueron referentes en la composición popular en Estados Unidos.

Según informó Verve Records/Columbia Records, el lanzamiento del álbum será el próximo 14 de septiembre, unos días antes de que se cumpla en 120 aniversario del nacimiento de George Gershwin, el 26 de septiembre.

Tony Bennett y Diana Krall son amigos desde hace más de 20 años y en el 2000 ya grabaron duetos para los discos de Bennett ("Duets" y "Playin' With My Friends"). Sin embargo, este nuevo disco es el primero que hacen completo juntos.

Bennett, artista multi-platino premiado con 18 Grammy, es el artista con más edad en haber logrado un número 1 en la lista Billboard Top 200, algo que logró con 85 años, récord que él mismo superó a los 88.

Mientras que Krall, con dos premios Grammy en su haber, es la única artista jazz con ocho álbumes número 1 en la lista Billboard Jazz Albums.

"Cuando Tony Bennett y Diana Krall cantan la música de los Gershwin, son de verdad el maridaje perfecto de consumados artistas de la composición y la interpretación", comentó en un comunicado Danny Bennett, presidente y consejero delegado de Verve Label Group, además de hijo del cantante.

Y agregó: "Es una de esas grabaciones que escuchas y te das cuenta de que tenía que suceder, era solo cuestión de meter a estos dos increíbles intérpretes en un estudio y ponerles delante el repertorio de los Gershwin".

Según informó el sello discográfico, "Love is here to stay", grabado con el Bill Charlap Trio, resulta ser una "sutil, sofisticada y preciosa carta de amor a la música de los Gershwin y un sentido homenaje a su posición como autores vitales de clásicos de la música popular americana, además de una clase maestra de interpretación vocal".

Los duetos incluyen "Love Is Here to Stay", "S'Wonderful", "They Can't Take That Away from Me" y "Fascinating Rhythm," entre otros temas.

"Love is here to stay" ha sido producido por Dae Bennet, hijo y productor habitual de los trabajos de Tony Bennett, y por Bill Charlap, con Danny Bennett como productor ejecutivo.