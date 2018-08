Scolari vuelve "feliz" al Palmeiras y le apuesta a ganar tres competiciones

Sao Paulo, 3 ago (EFE).- El exseleccionador de Brasil y Portugal Luiz Felipe Scolari, nuevo entrenador del Palmeiras, aseguró este viernes que está "feliz" por regresar a su "casa" y afirmó que dará la misma prioridad a las tres competiciones que disputa el equipo: la Copa Libertadores, el Campeonato Brasileño y la Copa de Brasil.

'Felipao', de 69 años y quien fue presentado este viernes, elogió la nueva estructura del club y dijo estar "motivado" para ganar "muchas más cosas".

Esta será la tercera vez que Scolari dirigirá al Palmeiras. La primera fue entre 1997 y 2000, cuando conquistó la única Copa Libertadores del equipo, en 1999, y después de 2010 a 2012.

El primer partido de Scolari en el banquillo tras su retorno será este fin de semana frente al América de Minas Gerais en la decimoséptima jornada del 'Brasileirao', mientras que el próximo 9 de agosto se medirá al Cerro Porteño paraguayo en octavos de final de la Libertadores.

"Tenemos hasta el final, Copa de Brasil y Libertadores, que hay que ganar, si no usted no continúa. No se puede dar prioridad, hay que ganarlas todas", sostuvo 'Felipao'.

Scolari, que también dirigió a la selección brasileña en la humillante derrota por 1-7 en las semifinales del Mundial de Brasil 2014, señaló que el negativo resultado quedó atrás y hoy es recordado por lo que hizo a lo largo de su carrera.

"Brasil quedó en cuarto lugar en el Mundial de 2014 y nadie va a enmascarar la derrota que sufrimos. La vida continuó y los problemas hacen cambiar (...) Un resultado negativo no enmascara 99 positivos", resaltó.

El extécnico del Chelsea, que también dirigió al Guangzhou Evergrande chino, destacó el aprendizaje en el país asiático. "China te muestra lo que es ser humilde, tener ganas, dedicación y disciplina cuando están trabajando contigo. Para ganar se necesita convivir, conocer la cultura. Volvería a China", señaló.