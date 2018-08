La policía declara en juicio de dos chilenos acusados de asesinato en Malasia

Kuala Lumpur, 3 ago (EFE).- El juicio de dos chilenos acusados de asesinato en Malasia, donde este delito se castiga con la pena de muerte, celebró hoy la segunda vista oral con la declaración del primer policía que acudió al hostal donde ocurrieron los hechos.

El agente afirmó en el Tribunal Penal de Kuala Lumpur que los acusados, Felipe Osiadacz y Fernando Candia, tenían agarrada a la víctima de las muñecas y de los pies y la soltaron cuando él llegó y empezaron a explicarle la situación.

En su declaración, agregó que habló con los chilenos y con el recepcionista, pero que no se acercó a la víctima, que no fue declarada muerta hasta más tarde por los enfermeros de la ambulancia, porque no tenía conocimientos médicos.

Osiadacz, un ingeniero de 27 años, y Candia, un cocinero de 30, alegan que tuvieron que forcejear en "defensa propia" al ser atacados por la víctima, descrito en el juicio como un malasio transexual.

En la primera vista del juicio este jueves, testificó el recepcionista del hostal, un malasio-chino identificado como el señor Lim, quien corroboró la versión de los chilenos sobre el incidente ocurrido el 4 de agosto del año pasado en el vestíbulo del hostal de la capital malasia donde se hospedaban.

El juicio se reanudará los próximos 27, 28 y 29 de agosto con los testimonios de más testigos y de los acusados.

Según la versión de los detenidos, el fallecido los siguió hasta el hostal para pedirles dinero, tras lo cual se produjo un "forcejeo" en el que el malasio falleció por asfixia.

De acuerdo con el informe forense, esta persona estaba "bajo la influencia de diversos estupefacientes".

Osiadacz y Candia, que estaban de vacaciones en Malasia y están presos desde lo ocurrido, están acusados de asesinato según el Código Penal, que castiga este crimen con la muerte en la horca.

Los padres de los chilenos aseguraron en una carta enviada a los medios "que sus hijos son inocentes" y que todo no ha sido más que "un terrible accidente" que ha dañado a dos jóvenes que solo iban a disfrutar de sus vacaciones.

Fernando Osiadacz Larramendi (padre de Felipe) y Maritza Olcay Rivera (madre de Candia) señalaron que la víctima, un malasio, fue aumentando su agresividad y sus hijos "lo inmovilizaron sin ninguna intención de causarle daño".

Malasia aplica la pena de muerte en la horca a los condenados por narcotráfico y homicidio voluntario.

Entre los condenados a la pena capital en este país están los hermanos mexicanos Luis Alfonso, Simón y José Regino González Villarreal, así como el boliviano Víctor Parada, todos sentenciados por tráfico de drogas.