Patri Guijarro: "Disfruto jugando contra las mejores"

Madrid, 3 ago (EFE).- Patri Guijarro (Palma de Mallorca, 1998) acostumbra a ser una de las benjaminas en los vestuarios del Barcelona y de la selección española de fútbol, donde habitualmente luce como titular dados su talento precoz, su despliegue físico y su capacidad para dirigir al equipo.

El extécnico azulgrana, Xavi Llorens, quedó prendado de ella cuando militaba en el Collerense. La señaló como el gran valor de futuro del fútbol femenino español. La trayectoria que está siguiendo avala la visión del preparador catalán. Su sucesor, Fran Sánchez, mantuvo la apuesta por Patri Guijarro y el seleccionador Jorge Vilda la reclutó igualmente para la absoluta.

Por edad, sin embargo, la centrocampista balear consumirá en los próximos días su etapa como sub-20.

Está llamada a liderar al combinado español en el Mundial de la categoría, que se disputa en Francia, tras haber triunfado previamente en el Europeo sub-17 de 2015 y en el sub-19 de 2017.

- Pregunta (P): Éste será su segundo Mundial sub-20. ¿Qué cosas lo hacen distinto?

- Respuesta (R): Las compañeras, pero me siento igual de bien que hace dos años. Sigo con la misma ilusión que en mi primer Mundial y todas hemos venido con muchísimas ganas, que es lo importante. Hemos hecho buenos entrenamientos en Tafalla durante las dos últimas semanas y estamos listas para competir en Francia.

- P: ¿Qué le puede aportar a aquellas jugadoras que debutan en el Mundial sub-20?

- R: En el campo, lo que es la experiencia de jugar contra gente que va fuerte de verdad, pero tenemos muchas jugadoras que juegan en Primera División, que han jugado también muchas fases finales y muchas finales. Todas tenemos que aprender de todas, demostrar lo que sabemos y lo que hemos aprendido durante todos estos años.

- P: El grupo ha cambiado con respecto al que compitió en Papúa Nueva Guinea en 2016. Andrea Falcón o Mariona Caldentey, por ejemplo, han dejado paso a dos jóvenes promesas que usted conoce del Barcelona, como Claudia Pina o Candela Andújar.

- R: Tenemos más jugadoras jóvenes, pero si están aquí es porque están preparadas. Delante tenemos jugadoras bastante rápidas y eso es bueno para nosotras. Siempre se dice que España solo tiene el balón o que no tiene rapidez arriba. Esta vez tenemos las dos cosas. Eso va a venir bien a la hora de jugar contra gente que es bastante rápida y fuerte, como pueden ser las jugadoras de Estados Unidos y Japón. Creo que España, aparte de calidad, también tiene eso.

- P: ¿Puede este equipo pasar de cuartos de final?

- R: Ojalá pasemos esa barrera. Llegar a semifinales sería un puntazo. Nosotras tenemos mucha ilusión y muchas ganas, pero a ver primero cómo competimos en la fase de grupos. Queremos sumar los 9 puntos, ante Paraguay, Japón y Estados Unidos.

- P: ¿Qué aprendió de la experiencia de 2016?

- R: En ese Mundial perdimos con Corea del Norte, que fue la campeona. Caímos en cuartos de final, en la prórroga. Creo que hemos aprendido de eso y, sobre todo, hemos corregido detalles a balón parado. Defensivamente hemos mejorado bastante con respecto a hace dos años y creo que se va a notar.

- P: ¿Usted deberá asumir el liderazgo del equipo?

- R: Creo que no tengo por qué sentirme la líder. He compartido muchos momentos con mucha gente que ha estado a mi lado. Es verdad que he vivido muchas experiencias, que he ido a la absoluta, pero también otras de mis compañeras. Lo que sí que voy a hacer es aprender de ellas e intentar que aprendan de lo que he vivido yo.

- P: Empezará la temporada directamente con este Mundial sub-20. ¿Piensa en que puede cerrar el curso con otro Mundial, el absoluto?

- R: Ojalá pueda disputar también el Mundial con la absoluta, pero este Mundial es lo primero que me viene esta temporada y voy con mucha ilusión. Es un Mundial sub-20, tenemos una espinita y yo estoy con muchísimas ganas.

- P: Después se incorporará de nuevo al Barcelona. Con el nuevo curso usted estrenará contrato porque ha renovado hasta 2021; y el equipo, nuevos fichajes. ¿También tendrán nuevas exigencias?

- R: La verdad es que los nuevos fichajes son muy buenos, vienen todas de muy buenos equipos. Después de este Mundial, tengo ganas de conocer a las nuevas jugadoras, porque no las he podido conocer aún. Tengo ganas de ver el nuevo equipo y entrenar con ellas.

- P: Da la sensación de que, a su edad, ya es capaz de competir de igual a igual con las mejores jugadoras. ¿Se ve con ese nivel?

- R: Tanto con la absoluta como con el Barça he jugado contra grandes jugadoras. Yo estoy creciendo y me queda un montón por aprender pero, ¿por qué no? Disfruto jugando contra las mejores porque así aprendo más. Me veo compitiendo contra las mejores e incluso ahora me veo jugando con ellas en el mismo equipo.

- P: ¿Cómo valora su progresión?