Michael Santos: "Hay buen equipo, muy buena gente"

Madrid, 3 ago (EFE).- Michael Santos, atacante uruguayo que jugará como cedido en el Leganés procedente del Málaga, afirmó que le gusta lo que se ha encontrado en el que será su nuevo club y valoró positivamente el esfuerzo que ha mostrado este por hacerse con sus servicios.

"Fue el primer equipo que se interesó. Han hecho buenos fichajes. Hay buen equipo, muy buena gente. Esperemos tirar todos hacia el mismo lado", explicó durante la rueda de prensa ofrecida con motivo de su presentación.

"Ellos fueron los primeros que se pusieron en contacto conmigo y con mi representante. Después, hace un par de años que vienen haciendo las cosas bien. Están asentados en Primera, es un equipo familiar y me gusta el entorno. Que el jugador se sienta bienvenido por la hinchada y la dirigencia fue fundamental en mi decisión", reconoció.

El futbolista habló de cómo han sido todo desde su llegada: "Primero me tengo que poner cien por cien físicamente. Luego entrenar con el equipo y participar. Ahora me encuentro bien y voy a trabajar con el preparador físico los pequeños detalles que faltan. Quiero estar al cien por cien físicamente, es fundamental".

"Ahora que estoy dentro quiero tratar de unirme rápidamente al grupo, de estar tranquilo. Tengo el apoyo de mis compañeros y del cuerpo técnico. Quiero hacerlo lo mejor posible para que podamos sacar esto adelante", comentó.

En cuanto a los objetivos que tiene, manifestó: "Individuales son varios objetivos pero esos no suelos decirlos. Y a nivel grupal tratar de hacer un año bueno y ver los objetivos que nos plantee la directiva y el cuerpo técnico para luego ir a por ellos".

Santos se definió a sí mismo: "Yo me identifico mucho como un jugador que busca los desmarques. Lo principal que tengo es ayudar al equipo en el tema defensivo, presionar la salida de los rivales. Soy muy móvil. Trato de llegar mucho de cara a gol para tener más ocasiones de convertirlos".

Además opinó acerca de si es compatible con el argentino Guido Carrillo, otra de las incorporaciones en el ataque: "No conozco mucho a Carillo pero no tendría ninguna dificultad para jugar con otro delantero. Es más, me siento mucho más cómodo".

Junto a él estuvo también presente el secretario técnico Txema Indias: "El fichaje de Michael no ha sido sencillo. No por él, desde el primer día su objetivo era jugar en el Leganés. Es verdad que la situación de los fichajes parecen fáciles y que de un día a otro se cierran, pero no es así".

"Tengo que agradecerle que hemos ido de la mano en todo este tiempo. Tanto él como su representante nos han ido transmitiendo siempre las ganas de vestir esta camiseta. Gracias a Dios, hoy lo tenemos aquí. Lo disfrutaremos un año", señaló.

Asimismo destacó sus virtudes: "Es un jugador de ataque, nos da algo diferente a lo que nos da Carrillo. Es algo más parecido a Koné. Desde que empezó en su país no ha parado de meter goles en su carrera".