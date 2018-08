Gomar presenta su candidatura presidencia y niega acusaciones de Albelda

Valencia, 3 ago (EFE).- Salvador Gomar ha presentado este viernes su candidatura a asambleísta para posteriormente acceder a la presidencia de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) y ha negado la acusación del también candidato David Albelda de haber contactado con clubes antes de dejar su cargo de secretario de la Federación.

"Presento mi candidatura con mucha ilusión, primero para ser asambleísta y luego para la presidencia. Llevo tres años en la Federación pero creo que han sido suficientes para tener una buena experiencia", afirmó Gomar, gestor de entidades deportivas y abogado especializado en derecho deportivo.

El 19 de septiembre se elegirán los 120 asambleístas entre los 30.000 potenciales que hay entre entrenadores, jugadores, árbitros y clubes de las circunscripciones de Valencia, Alicante y Castellón. Posteriormente, el 16 de noviembre se elegirá el presidente por mayoría simple.

Durante años Gomar dirigió e impartió en la Federación Española clases de formación para agentes e intermediarios y además estuvo durante diez años en el Valencia CF como responsable del Valencia Mestalla.

Gomar apuntó que el reto del programa que presenta para estas elecciones es mejorar la situación del fútbol femenino, el fútbol sala y el área médica.

Respecto a la candidatura presentada por el exfutbolista David Albelda, Gomar se mostró molesto por las acusaciones y la actitud mostrada por este y acusó a Manuel Llorente, expresidente del Valencia CF, de estar detrás de todo ello.

"Como futbolista, el otro candidato lo ha sido todo pero como candidato tiene experiencia cero. Que sea mediático me da más ánimos", dijo.

"Era un ídolo como jugador, pero desprende una agresividad verbal que no es justa y que me produce tristeza. A lo mejor no es él y es Llorente porque a David no lo veo así. Sus acusaciones son gratuitas", recalcó.

Gomar reconoció que hubo un contacto entre ambos para estudiar la posibilidad de presentar una candidatura conjunta, en la que cada uno trató de integrar, sin éxito, al otro.

"Hablé con él en un hotel durante quince minutos y lo que me ofreció es estar donde estoy en la Federación pero con más dinero y más responsabilidad. Por mi parte, le ofrecí estar en mi equipo, no me contestó y al día siguiente salió en una radio diciendo casi que yo era un delincuente", relató.

"Hay una fantasma detrás de él que es (Manuel) Llorente, que en la Federación Española ya se presentó contra (Luis) Rubiales", añadió.