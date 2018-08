Las escritoras dominan las listas de libros más vendidos

Redacción internacional, 3 ago (EFE).- Las escritoras van escalando posiciones en las listas de libros más vendidos y esta semana dominan las de Argentina (Gloria V. Casañas), Colombia (María Dueñas), Francia (Laetitia Colombani), Italia (Helena Janeczek) y Reino Unido (Gill Sims).

Además, los títulos que más se repiten son "Las hijas del capitán", de la española María Dueñas, y "El cuento de la criada", de la canadiense Margaret Atwood.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Das Feld" - Robert Seethaler (Hanser, Berlin).

2.- "Die Tyrannei des Schmetterlings" - Frank Schätzing (Kiepenheuer & Witsch).

3.- "Es ist nur eine Phase, Hase" - Maxim Leo, Jochen Gutsch (Ullstein).

4.- "Die Geschichte der Bienen" - Maja Lunde (btb).

No ficción:

1.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast (C. Bertelsmann).

2.- "Jäger, Hirten, Kritiker" - Richard David Precht (Goldmann).

3.- "Mit 50 Euro um die Welt" - Christopher Schacht (adeo).

4.- "Kleinhirn an alle" - Otto Waalkes (Heyne).

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La mirada del puma" - Gloria V. Casañas (Plaza & Janes).

2.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta).

3.- "El cuento de la criada" - Margaret Atwood (Salamandra).

4.- "Mafalda, lo mejor" - Quino (Los Libros Más Pequeños del Mundo).

No ficción:

1.- "Filosofía en Once Frases" - Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidós).

2.- "¿Para qué sirve la filosofía?" - Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidós).

3.- "Emoción y Sentimientos" - Daniel López Rosetti (Planeta).

4.- "La dieta del metabolismo acelerado" - Haylie Pomroy (Grijalbo).

Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com.

BRASIL

Ficción:

1.- "Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD (Globo).

2.- "O Conto da Aia" - Margaret Atwood (Rocco).

3.- "Ainda Sou Eu" - Jojo Moyes (Intrínseca).

4.- "Outros Jeitos de Usar a Boca" - Rupi Kaur (Planeta).

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).

2.- "A Elite do Atraso" - Jessé Souza (LeYa).

3.- "Homo Deus - Uma Breve História do Amanha" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).

4.- "Jesus. O homem mais amado da História" - Rodrigo Alvárez (Leya).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta Colombia).

2.- "Mi pecado" - Javier Moro (Planeta).

3.- "La mujer en la ventana" - A.J Finn (Penguin Random).

4.- "El caso Fitzgerald" - John Grisham (Penguin Random).

No ficción:

1.- "Historia Mínima de Colombia" - Jorge Melo (Océano de Colombia).

2.- "Historia de Colombia y sus oligarquías" - Antonio Caballero (Planeta).

3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes II" - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta).

4.- "De animales a dioses" - Yuval Noah (Penguin Random)

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "La desaparición de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Alfaguara)

2.- "El cuento de la criada" - Margaret Atwood (Salamandra)

3.- "Con un cassette y un boli bic" - Defreds Jose. A. Gómez Iglesias (Espasa)

4.- "Las hijas del capitán" - María Dueñas (Planeta)

No ficción:

1.- "Fariña: Historia e indiscreciones del narcotráfico en Galicia" - Nacho Carretero Pou (Libros del KO).

2.- "La voz de tu alma" - Laín García Calvo (Autor-editor).

3.- "Sapiens (de animales a dioses)" - Yuval Noah Harari (Debate).

4.- "Morder la manzana" - Leticia Dolera (Planeta).

Fuente: La Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "The President Is Missing" - Bill Clinton y James Patterson (Little, Brown & Co.).

2.- "The other woman" - Daniel Silva (Harper).

3.- "Harry Potter and the Sorcerer's stone" - J.K. Rowling (Pottermore from JK Rowling).

4.- "The Outsider" - Stephen King (Scribner).

No ficción:

1.- "12 Rules for Life" - Jordan B. Peterson (Random House).

2.- "Girl, Wash your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson).

3.- "The Subtle Art of not Giving a F¿ck" - Mark Manson (Harper).

4.- "Educated" - Tara Westover (Random House).

Fuente: Amazon.

FRANCIA

Ficción:

1.- "La tresse" - Laetitia Colombani (Lgf).

2.- "Un appartement à Paris" - Guillaume Musso (Pocket)

3.- "La dernière des Stanfield" - Marc Levy (Pocket)

4.- "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Raphaëlle Giordano (Pocket)

No ficción:

1.- "Un été avec Homère" - Sylvain Tesson (Des Équateurs).

2.- "Champions; les bleus sur le toit du monde" - Collectif (Hugo)

3.- "Une vie" - Simone Veil (Lgf)

4.- "Le lambeau" - Philippe Lançon (Gallimard).

Fuente: Edistat.

ITALIA:

Ficción:

1.- "La ragazza con la Leica" - Helena Janeczek (Guanda).

2.- "Il metodo Catalanotti" - Andrea Camilleri (Sellerio).

3.- "A bocce ferme" - Marco Malvaldi (Sellerio).

4.- "Il purgatorio dell'angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi" - Maurizio De Giovanni (Einaudi).

No ficción:

1.- "Casi umani. Uomini che servivano a dimenticare, ma che hanno peggiorato le cose" - Selvaggia Lucarelli (Rizzoli).

2.- "Ricordati di sorridere" - Daniele Di Benedetti (Mondadori).

3.- "L'arte della guerra" - Sun Tzu (Feltrinelli).

4.- "Vivere 120 anni. Le ricette" - Adriano Panzironi (Welcome Time Elevator).

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "El jardín de las mariposas" - Dot Hutchinson (Planeta).

2.- "Una novela criminal" - Jorge Volpi (Alfaguara).

3.- "Ready Player One/Edición película" - Ernest Cline (Nova).

4.- "Gravity Falls. Diario 3 - Disney / Alex Hirsch (Planeta).

No ficción:

1.- "¿Y ahora qué México? México ante el 2018" - Universidad de Guadalajara (Debate).

2.- "2018 La salida" - Andrés Manuel López Obrador (Planeta).

3.- "Fuego y furia en las entrañas de la Casa Blanca de Trump" - Michael Wolff (Temas de hoy).

4.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2" - Elena Favilli (Planeta).

Fuente: Librerías El Sótano

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Cebola crua com sal e broa" - Miguel Sousa Tavares (Clube do Autor).

2.- "O desaparecimento de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Alfaguara Portugal).

3.- "O manuscrito" - John Grisham (Bertrand Editora).

4.- "Sangue frio" - Robert Bryndza (Alma dos Livros).

No ficción:

1.- "A arte de saber dizer que se foda" - Mark Manson (Desassossego).

2.- "Os ricos" - Maria Filomena Mónica (A Esfera dos Livros).

3.- "As cartas da prisão de Nelson Mandela" - Nelson Mandela (Porto Editora).

4.- "999+1 Piadas Ainda Mais Secas" - Pedro Pinto, João Ramalhinho y Gonçalo Castro (Manuscrito Editora).

Fuente: Librería Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Why Mummy Swears" - Gill Sims (HarperCollins).

2.- "The Temptation of Gracie" - Santa Montefiore (Simon & Schuster).

3.- "The Tattooist of Auschwitz" - Heather Morris (Zaffre).

4.- "Watching You" - Lisa Jewell (Century).

No ficción:

1.- "Notes on a Nervous Planet" - Matt Haig (Canongate).

2.- "First Man In" - Ant Middleton (HarperCollins).

3.- "Factfulness" - Hans Rosling (Sceptre).

4.- "The Secret Barrister" - The Secret Barrister (Macmillan)

Fuente: The Sunday Times.