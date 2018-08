Director médico MotoGp ve "justito" que Jorge Martín pueda estar en Austria

Brno , 3 ago .- El traumatólogo español Ángel Charte, director médico de MotoGP, aseguró hoy en Brno que ve "justito" que el piloto Jorge Martín pueda estar en el próximo Gran Premio de Austria, a celebrar en siete días.

Martín, que sufre una "fractura intra articular del radio distal con desplazamiento dorsal y radial", viajará a Barcelona para ser intervenido quirúrgicamente, probablemente mañana, si bien el galeno español dijo que el piloto notó "un dolor intenso en la zona de la muñeca", que luego confirmó "una fractura distal intra articular del radio que requiere la fijación con una placa".

Por ese motivo el médico del campeonato dijo que habrá que esperar para saber si podrá estar en Austria ya que lo veía "justito, pero bueno, ya que una cosa es la imagen radiológica y otra es, una vez allí -en Barcelona-, con el TAC tridimensional, ver el alcance de la lesión".

Será necesario conocer "el grado de desplazamiento que tiene, pues si no fuera mucho podría estar en Austria, pero hasta que no se vea el TAC tridimensional no se podrá saber", recalcó Charte.