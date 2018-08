Coalición árabe niega haber atacado Al Hudeida y responsabiliza a rebeldes

Riad, 3 ago (EFE).- La coalición militar liderada por Arabia Saudí negó hoy estar detrás del bombardeo que impactó ayer en un mercado y un hospital de la ciudad yemení de Al Hudeida, en el mar Rojo, y responsabilizó a los rebeldes hutíes del ataque en la urbe, que estos controlan desde finales de 2014.

En una rueda de prensa en Riad, el portavoz de la coalición, coronel Turki al Malki, aseguró que "las milicias hutíes tuvieron como objetivo el hospital La Revolución y el mercado de pescado de Al Hudeida en un ataque con proyectiles de mortero".

Asimismo, indicó a los periodistas en un mapa el punto desde donde fueron lanzados los proyectiles que, según Al Malki, procedían del cuartel de la Seguridad Central, ubicado cerca del acceso al hospital y del mercado, que fueron golpeados ayer por la tarde de forma casi simultánea.

Además, Al Malki mostró en la rueda de prensa fotos en las que se pueden ver los daños causados y los proyectiles de mortero supuestamente empleados en el ataque.

El portavoz castrense aseguró que la alianza sigue "una trayectoria firme y transparente que se basa en las leyes internacionales" en su intervención en el Yemen, donde actúa contra los rebeldes desde marzo de 2015.

Al Malki aseguró que la comandancia militar sigue "todas las alegaciones" contra la alianza y, en el caso de que se demostrara su responsabilidad, la asumirá "con transparencia".

En ese sentido, agregó que "la coalición asume la responsabilidad moral de todos los errores cometidos" anteriormente, cuando ha bombardeado objetivos civiles como centros médicos y viviendas, tal y como han denunciado organizaciones internacionales humanitarias.

El portavoz rechazó el comunicado emitido por la coordinadora humanitaria de la ONU para el Yemen, Lise Grande, quien denunció el bombardeo del hospital, que es uno de los pocos centros sanitarios que aún funcionan en Al Hudeida y que ofrece el mejor tratamiento contra el cólera en la urbe.

Según Al Malki, los datos de los que dispone el organismo "no son correctos, porque se basan en partes y organizaciones no fiables", además de que la ONU no tiene "observadores sobre el terreno".

Ayer, un ataque atribuido a los aviones de la coalición liderada por Arabia Saudí impactó en el principal mercado de pescado de Al Hudeida y en el hospital La Revolución, causando más de 50 muertos y un centenar de heridos, según fuentes médicas y de los hutíes.

La coalición árabe y las fuerzas gubernamentales habían dado comienzo en junio a una campaña para arrebatar a los rebeldes el control de la ciudad costera, pero detuvieron las operaciones en julio para dar más tiempo a las negociaciones auspiciadas por la ONU.