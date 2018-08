Carolina Marín luchará "hasta el final" para verse campeona

Shanghái , 3 ago .- La campeona olímpica española Carolina Marín aseguró hoy que luchará "hasta el final" para conseguir el oro en los Mundiales que se disputan en China y aseguró que este sábado saldrá "otra vez a por todas" en la semifinal.

"Mañana saldremos a por todas, con esa determinación que estoy marcando desde el principio, desde el primer partido que jugué en el torneo, y lucharemos hasta el final", apuntó en declaraciones a Efe la deportista, que busca en el Mundial de Nankín (este del país) su tercer título mundial tras los logrados en 2014 y 2015.

La campeona española, oro olímpico en Río 2016, logró hoy una rotunda victoria ante la india Saina Nahwal (21-6, 21-11), décima del mundo, y consiguió pasar a semifinales gracias a un partido impecable en el que premió la concentración.

"Hoy la verdad es que me he sentido muy bien en la pista, con muchísima confianza y he tenido opciones desde el principio, y eso creo que es lo que me ha hecho marcar la diferencia, el salir con esa determinación y seguir la estrategia que habíamos planteado", apuntó.

La jugadora española, octava del mundo, disputará este sábado la semifinal ante la china He Bingjiao (número siete del mundo), que logró eliminar hoy a la favorita del torneo, la taiwanesa Tai Tzu Ying, líder de la clasificación mundial, en un partido de tres sets (18-21, 21-7, 13-21).

"Va a ser un partido complicado. Ella está jugando muy bien y hoy ha ganado a la número uno así que tengo que estar desde el cero-cero hasta que acabe el partido súper concentrada y teniendo muy claro lo que tengo que hacer, mi plan de juego", explicó.

Ella, además, va a tener "al público a su favor", un factor que "quizás le pueda venir bien", aunque también "le pueda presionar porque tenga que ganar al jugar en casa", dijo.