El Zinemaldia exhibirá todos los largometrajes de la cineasta Muriel Box

San Sebastián, 2 ago (EFE).- El Festival de Cine de San Sebastián exhibirá los 28 largometrajes que escribió y dirigió la cineasta británica Muriel Box, protagonista de la anunciada retrospectiva programada para la 66 edición, que se celebrará el próximo mes de septiembre.

Entre 1945 y 1964 Muriel Box trató asuntos complejos y prohibidos en la época como la prostitución, el abuso de menores, el aborto o el sexo en edad adolescente.

El Zinemaldia ha detallado hoy en un comunicado el contenido de esta retrospectiva, anunciada en febrero, que recuperará todas las películas dirigidas y escritas por Muriel Box, quien también trabajó como guionista, una labor que le hizo merecedora de un Oscar en 1946 por "El séptimo velo", de Compton Bennett.

Muriel Box abordó estos temas complicados en obras de diferentes géneros, desde la comedia romántica hasta el drama, pasando por los relatos criminales.

Nacida el 22 de septiembre de 1905 en New Malden (Surrey, Reino Unido), comenzó en el cine como script y en 1935 se casó con Sydney Box, con quien creó cinco años después Verity Films, una productora destinada a financiar cortos de propaganda bélica durante la Segunda Guerra Mundial, con la colaboración de Betty Box, hermana de Sidney y una de las productoras inglesas más influyentes de los años cincuenta.

Además de escribir con su marido varias obras de teatro para compañías aficionadas, Muriel Box se responsabilizó del departamento de guiones de Gainsborough Pictures, una compañía dirigida por Sydney después de la guerra, para la que codirigió "The Lost People" (1949).

En 1951 Sydney creó la compañía London Independent Producers, en la que Muriel Box pudo llevar a cabo proyectos que "no estaban bien vistos ni en el cine ni en la sociedad británica", según explica el Zinemaldia.

Estas películas, con guiones escritos por ella y su marido, se caracterizaron por plasmar una mezcla entre "mirada autoral y cine de género", lo que constituye uno de los rasgos principales de la obra de esta cineasta británica.

Pese a estar respaldada por la productora, Muriel Box también tuvo que sufrir los prejuicios machistas de la época, como cuando la actriz Jean Simmons presionó para que no dirigiera "Extraño suceso" en 1950, que finalmente firmaron Terence Fisher y Anthony Darnborough.

Entre 1949 y 1964 dirigió 14 largometrajes, entre los que destacan las comedias románticas "Herencia contra reloj" (1954), interpretada por Shelley Winters, "Simon y Laura" (1955), "The Passionate Stranger" (1957), "The Truth About Women" (1957) y "Rattle of a Simple Man", su último filme, rodado en 1964.

También realizó los dramas "El vagabundo de las islas" (1954), "This Other Eden" (1959), en el que se asomó al problema irlandés, y "Too Young to Love" (1960), una historia sobre prostitución de menores, además de relatos criminales como "Street Corner" (1953), "Testigo en peligro" (1956) y "Subway in the Sky" (1959).

En 1946 se convirtió en la segunda mujer tras Frances Marion en ganar el Oscar al mejor guión original, gracias a su trabajo en "El séptimo velo".

El ciclo se completará con la publicación sobre Muriel Box coordinado por Quim Casas y Ana Cristina Iriarte, que contará con artículos de Rachel Cooke, Hanna MacGill, Eulalia Iglesias y Carlos Losilla, entre otros.

La retrospectiva está organizada conjuntamente con la Filmoteca Española, con la colaboración del Festival Lumière de Lyon (Francia), la Filmoteca del Institut Valencià de Cultura, la Filmoteca Vasca y el Museo San Telmo.

Por este motivo, tras su proyección en el Festival de San Sebastián, el ciclo podrá verse en la Filmoteca Española, en Madrid, en el Festival Lumière y en la Filmoteca del Institut Valencià de Cultura durante los meses de octubre y noviembre.