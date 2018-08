Viñales dice que hay que "pensar carrera a carrera"

Brno , 2 ago .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), tercero en la clasificación provisional del mundial antes del inicio del Gran Premio de la República Checa de MotoGP, dijo que ahora no debe pensar en el título, sino "carrera a carrera".

"Hay que pensar carrera a carrera y sacar el máximo partido en cada gran premio, apretando al ciento por ciento desde la primera carrera del viernes", señaló.

Al referirse al trazado de Brno, dijo que le gusta y recordó que el año pasado, "en condiciones mixtas", lograron un podio.

"La moto está a un gran nivel en estos momentos, hay que entenderla en esta pista y sacarle el máximo", recalcó Viñales.

El piloto de Yamaha manifestó que tiene muchas ganas de vencer: "Durante las vacaciones he descansado poco, porque llegaba bastante fresco al final de la primera mitad de la temporada y he trabajado más para la segunda mitad que pensado en las vacaciones".

Al ser preguntado sobre los cien grandes premios del líder del mundial y vigente campeón, Marc Márquez, reconoció que ese dato le dice que "tiene mucha experiencia y lleva unos cuantos grandes premios" más que la mayoría.

"Intentaremos estar al máximo nivel, centrados en nuestro trabajo y nuestra misión, que es salir bien y hacer rápido las primeras vueltas, para tener la oportunidad de luchar hasta el final", aseguró Viñales, y resaltó: "Falta arreglar un poco la puesta a punto para que me dé esa confianza que necesito al principio, como la que tengo al final".

"Me siento mucho mejor cuando el depósito se va vaciando, porque puedo girar mejor en las curvas, pero me falta mejorar el pilotaje, porque no es sólo un problema de la moto", se sinceró Maverick.