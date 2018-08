Sorna en las redes de EEUU por un consejo de no reusar los condones

Washington, 2 ago (EFE).- Usuarios de las redes sociales reaccionaron hoy con sorna a un mensaje de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU en el que se instaba a la población a no lavar o reusar los preservativos, con el fin de prevenir enfermedades de transmisión sexual.

"Lo decimos porque la gente lo hace: ¡no laves ni reutilices condones! Usa uno nuevo para cada acto sexual", sostuvo la institución en un mensaje publicado en julio en una de sus cuentas oficiales de Twitter.

El tuit incluye, además, un enlace a una página en la que el CDC explica cómo emplear correctamente los preservativos.

A pesar de que la institución aclara en su mensaje que sólo realiza la recomendación porque, de hecho, hay gente que opta por reutilizar los profilácticos con el fin de ahorrar, una vez que el consejo saltó a las páginas de los medios, la reacción de la población no se ha hecho esperarar.

"El CDC está recordando a la gente que los condones no deben ser reutilizados. Además, los científicos recuerdan que el agua está mojada, que no se deben morder pizzas congeladas mientras aún estén congeladas y que no debes meter la mano en un ventilador", bromeó en Twitter el usuario @BillWest5.

Por su parte, en esta misma red social, @MarkKoenigPhoto lamentó: "¿De verdad? ¡No tenemos sentido común, tíos!"

Otras personas se hicieron eco de pasadas recomendaciones gubernamentales también aparentemente obvias.

"El CDC: no limpies ni reutilices condones. La NTSB (Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte): No saltes de un coche en marcha por un desafío en internet. Partidos Políticos: No pienses, simplemente vota por tus siglas. Yo: ¿Qué diablos le pasa a la gente?", tuiteó @Xilimyth.

A pesar del revuelo generado, la agencia insistió este miércoles en declaraciones a Efe en que "los condones previenen la transmisión de la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, pero un condón es efectivo sólo cuando se usa correctamente".